NWZ: Thuismonitoring bij IBD en Boezemfibrilleren

Geselecteerde patiënten met IBD of boezemfibrilleren beslissen zelf of ze wel of niet willen deelnemen aan de thuismonitoring. De deelnemers installeren de Thuismeten app op hun smartphone. Vervolgens kunnen ze in de app vragen beantwoorden over hun specifieke ziektebeeld.

Boezemfibrilleren

Patiënten met boezemfibrilleren beantwoorden twee keer per week vragen over hun klachten en doen een hartritmemeting tot aan de cardioversie. Cardioversie is een behandeling bij boezemfibrilleren, waarbij in het ziekenhuis een te snel hartritme omgezet in een normaal ritme. Dit kan via een elektrische schok of met medicijnen per infuus.

Vóór die behandeling registreren de patiënten hun bevindingen en metingen dus in de app. Het doel is tijdig normaal ritme te herkennen, zodat bepaald kan worden of een cardioversie de juiste behandeling is. Hiermee kan ook de wachtlijst voor electieve cardioversies effectiever beheerd worden. Tevens krijgt de patiënt meer regie in het meetproces en wordt het ingezette beleid voor de patiënt ook na de cardioversie geoptimaliseerd.

IBD monitoren

De IBD-patiënten vullen bijvoorbeeld een vragenlijst in over ziekte van Crohn of colitis ulcerosa en doen een poeptest (calprotectine test), die ze op de poli of op een servicelocatie kunnen afhalen. De IBD-patiënt krijgt direct een advies vanuit de app. In sommige gevallen wordt er contact opgenomen met de patiënt. Het doel is om door monitoring eerder te kunnen ingrijpen om klinische opnames van IBD-patiënten voorkomen.

Thuismonitoring & facts

Thuismonitoring wordt in de praktijk steeds vaker ingezet bij chronische aandoeningen zoals COPD, hartfalen en diabetes. Maar ook bijvoorbeeld om mensen die net thuis zijn gekomen na een zware ingreep op afstand in de gaten te houden. Het is fijn dat ze minder vaak naar de poli of het ziekenhuis hoeven te gaan en het is een veilig gevoel dat je automatisch wordt gemonitord.

Via een slimme app staan de patiënten met IBD en boezemfibrilleren bijvoorbeeld voortdurend in verbinding met de zorgverlener van Noordwest. Zo kan de benodigde zorg altijd op het juiste moment worden verleend en hoeft de patiënt niet naar de polikliniek van het ziekenhuis te komen. Door de continue monitoring kan vaak worden voorkomen dat de patiënt ernstigere klachten krijgt of opgenomen moet worden.

Signaal bij afwijkingen

Op het moment dat door de patiënt geregistreerde waarden afwijken, krijgen de artsen en de verpleegkundig specialisten automatisch een signaal. NWZ: “Die meldingen worden op werkdagen voor IBD uitgelezen en één keer per week voor boezemfibrilleren. Mocht het nodig zijn, dan neemt de zorgverlener rechtstreeks contact op met de patiënt bijvoorbeeld via beeldbellen. Het grote voordeel voor de deelnemende patiënten is dat zij niet naar de polikliniek hoeven te komen.”