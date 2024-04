Patient Journey App en BeterDichtbij slaan handen ineen

Patient Journey APP is ontwikkeld door Interactive Studios en wordt gebruikt door honderdduizenden patiënten wereldwijd. De app heeft functies zoals afspraakherinneringen maar biedt ook educatieve content en monitoring op afstand. Het platform biedt tijdige informatie voor zelfzorg en therapietrouw, terwijl het zorgverleners inzichten biedt voor efficiënte monitoring op afstand.

BeterDichtbij focust op directe communicatie via tekstberichten en beeldbellen, wat patiënten in staat stelt gemakkelijk advies in te winnen van hun zorgverleners zonder fysieke afspraken. Dit faciliteert laagdrempelige interactie en draagt bij aan een betere digitale zorgervaring. Momenteel wordt BeterDichtbij gebruikt door meer dan 50 zorgorganisaties, 25.000 zorgverleners en 750.000 patiënten en cliënten. In 2023 werden via deze succesvolle app 19 miljoen gesprekken gevoerd.

BeterDichtbij dashboard

De samenwerking maakt een naadloze integratie tussen de platforms mogelijk, waarbij alerts van PJA direct worden weergegeven op het BeterDichtbij dashboard, waardoor communicatie rondom thuismonitoring en poliklinische zorg vereenvoudigd wordt.

Thomas Timmers, co-founder van de Patient Journey App, is enthousiast over de integratie met BeterDichtbij: “Natuurlijk konden we al naar elkaars oplossingen ‘doorverwijzen’ maar met deze nieuwe stap maken we de cirkel echt rond. Voor zorgverleners worden signalen uit Patient Journey App direct zichtbaar op het centrale dashboard van BeterDichtbij. Indien gewenst, kan vanuit dat dashboard ook weer direct contact gezocht worden met de patiënt.”

Godfried Bogaerts, directeur van BeterDichtbij, voegt toe: “We pakken deze samenwerking met veel plezier op. Zorgprofessionals en patiënten verdienen het dat wij als partijen gezamenlijk verder investeren in meer gemak. Er komt veel op zorgprofessionals af, dus we zijn volop aan de slag met hoe we het werk voor hen makkelijk en leuk kunnen maken.”