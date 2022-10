Patiënten van Amphia kunnen PGO gebruiken

Op 30 september was de eerste deadline voor VIPP 5, het implementatieprogramma dat uitwisseling van medische gegevens tussen instellingen en patiënten moet versnellen. Die behelst het technisch gereed maken van informatiesystemen om medische gegevens beschikbaar te stellen via een PGO. Ruim twee derde (70%) van de deelnemende ziekenhuizen, categorale instellingen en klinieken was daar begin oktober 2022 klaar voor. Rivas Zorgroep was midden augustus 2022 de eerste in Nederland die de technische audit voor module 1 van VIPP5, het technisch beschikbaar stellen van een PGO, met succes doorliep.

Officiële deadline

Vanaf 27 september 2022, vlak voor de officiële deadline, is het voor patiënten van Amphia dus nu ook mogelijk om de eigen gezondheids- en medische gegevens uit onder andere mijnAmphia te verzamelen in een Persoonlijke Gezondheidsomgeving. Een PGO is een app of een website waarop de persoonlijke info van zorgverleners, zoals huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en ziekenhuizen komt te staan.

Iedere zorgverlener en betrokken organisatie moet er voor zorgen dat patiënten gegevens kunnen opzoeken, verzamelen én toevoegen. Amphia heeft de technische mogelijkheid daarvoor dus nu gerealiseerd. Met een PGO krijgen mensen meer regie over de eigen gezondheid en kunnen ze zelf bepalen met wie ze deze info delen. Tevens kan iedere patiënt het PGO kiezen dat het beste bij hem of haar past.

PGO & Amphia

Alle gegevens die in het patiëntportaal van Amphia bekend zijn, kunnen nu in een PGO gezet worden en gedeeld worden met andere zorgverleners. Voor het delen van medische en gezondheidsgegevens gelden strenge regels. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat iemand altijd een PGO met een MedMij-label kiest. Alleen PGO’s en zorgorganisaties met zo’n label voldoen aan deze strenge regels en zijn dus veilig te gebruiken.

Ook Amphia heeft een MedMij-label en kan dus veilig verbinden met uw PGO. Belangrijk is ook dat patiënten nu alle verzamelde gegevens van zorgverleners op hun PGO kunnen zetten en delen met zorgverleners van Amphia. Denk dan aan gegevens van huisarts, apotheek, fysiotherapeut en andere zorgprofessionals. Door al die gegevens kunnen zorgverleners in het ziekenhuis een veel completer beeld krijgen van een patiënt. In een PGO kan men tot slot óók thuismeetgegevens registreren, bijvoorbeeld met een smartphone.