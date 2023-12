Philips ondertekent Green Deal Duurzame Zorg

Als onze planeet niet gezond is, kan de mens dat dan wel zijn? Deze vraag staat centraal in Philips’ nieuwe campagne ‘Oog voor mens én planeet’. Het lukt volgens het bedrijf alleen maar om patiënten op de best mogelijke manier te blijven verzorgen als we met dezelfde aandacht en urgentie voor onze planeet zorgen.



De ondertekening van de Green Deal ‘Samenwerken aan duurzame zorg’ past uitstekend bij deze visie. Deze ‘deal’ wordt ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met dit verduurzamingscontract wordt de zorgsector gestimuleerd om de sector structureel te verduurzamen. De impact van de gezondheidszorg op het milieu is namelijk aanzienlijk. De Nederlands zorg alleen al is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de nationale CO2-voetafdruk.

CO2-neutraal

“Sinds 2020 zijn wij wereldwijd CO2 neutraal in onze operatie’’, licht Léon Kempeneers toe. “Wij zijn al ruim 20 jaar bezig met duurzaamheid en EcoDesign, en de laatste 10 jaar ook met circulariteit. De lessen die we de afgelopen jaren hebben geleerd als bedrijf, delen we graag met de gezondheidszorg en onze partners. We kunnen concreet namelijk de zorg duurzamer maken met onze producten. Ik nodig Nederlandse ziekenhuizen daarom ook uit om met ons in gesprek te gaan over duurzaamheid en daarnaast duurzaamheidscriteria in overweging te nemen bij hun aankopen.”

Philips denkt ook graag met zorgorganisaties mee over een duurzame toekomst. Zo heeft het bedrijf onlangs nog een uitgebreide duurzaamheidsanalyse uitgevoerd bij het Tampere Heart Hospital van het gelijknamige Universitaire ziekenhuis van de Finse stad. Tijdens de analyse is de interventie cardiologie afdeling beoordeeld en diens CO2-footprint geëvalueerd. Het doel van die analyse was het waar mogelijk terugdringen van deze footprint. In 2023 heeft Philips vergelijkbare analyses uitgevoerd, bij het Vanderbilt University Medical Center (Nashville, VS) en de Champalimaud Foundation (Lissabon, Portugal). Ook die waren gericht op het terugdringen van de CO2-footprint van de radiologie-afdelingen.

Inzetten op duurzame zorg

Robert Metzke, Global Head of Sustainability bij Philips legt uit: “Bij Philips zetten we ons in voor systeemveranderingen om een duurzame en rechtvaardigere zorg te stimuleren. Met onze zorgtechnologie en expertise kunnen we zorgverleners ondersteunen om hun patiënten te helpen, met zo min mogelijk impact op het milieu. Deze waardevolle en informatieve analyse met Tampere Heart Hospital, een baanbrekende en toonaangevende aanbieder van cardiologische zorg, zal bijdragen aan het bereiken van ons gezamenlijke doel om tegelijkertijd voor patiënten en de planeet te zorgen.”

“In Europa en de VS hebben we dit jaar een aantal ziekenhuizen geholpen om hun impact op het milieu in kaart te brengen, ik hoop daar snel een Nederlands ziekenhuis aan te kunnen toevoegen”, voegt Léon Kempeneers toe. “We hebben aanbevelingen gedaan hoe deze ziekenhuizen duurzamer kunnen worden door te kijken naar energieverbruik, hun zorgprocessen maar ook het creëren van een duurzame cultuur. Onlangs hebben we een onderzoek gepresenteerd met VanderBilt University Medical Center dat laat zien dat duurzame zorg en kostenbesparingen hand in hand gaan. Ziekenhuizen in Nederland zijn nog terughoudend met duurzaamheid, dit blijkt ook uit onze Future Health Index. Ik hoop dat deze Green Deal aanzet tot actie en dat we samen met de zorg kunnen werken aan een duurzame sector. Wij leveren daar graag een bijdrage aan.”

Duurzaamheid bij Philips

Afgelopen jaren zijn meerdere producten ontwikkeld door Philips die helpen om de impact op het milieu te verminderen. Zo verbruikt de CT-scanner Philips Spectral CT 7500 bijvoorbeeld 62,5% minder energie dan vergelijkbare systemen. De Philips BlueSeal magneettechnologie voor MRI-scanners maakt gebruik van een ontwerp ,waarbij de magnetische componenten volledig afgedicht zijn zodat deze slechts zeven liter helium nodig hebben in vergelijking met ongeveer 1.500 liter bij andere systemen. Bovendien verbruiken MRI-scanners met de AI-applicatie SmartSpeed tot 53% minder energie per patiëntscan.

Refurbishment

Daarnaast neemt Philips in overleg met zorginstellingen gebruikte grote medische systemen zoals CT- en MRI-scanners terug voor refurbishment, en krijgen deze als het ware een tweede leven. Deze systemen kunnen een grote bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen in de zorg leveren door hergebruik van materialen en grondstoffen. In Nederland staan ziekenhuizen steeds vaker open voor het gebruik van refurbished systemen. Onlangs hebben Tergooi Medisch Centrum en de Transparant Kliniek in Nederland bijvoorbeeld nog een refurbished systeem in gebruik genomen. Philips is zelfs sinds 2020 al wereldwijd CO2-neutraal. Het bedrijf helpt de zorg graag om ook die kant op te bewegen, want de awareness op dat gebied is nu nog vrij laag. Philips maakt daarom bijvoorbeeld steeds vaker afspraken over het innemen van apparatuur en heeft in Best een grote fabriek staan voor refurbishing.