Pleitbezorger digitalisering wint Impact Award

Marlies Schijven (tevens lid van de ICT&health redactieraad) stond onder meer aan de basis van een nieuw overkoepelend onderzoeksprogramma ‘Digital Health’ van Amsterdam UMC. Zelf onderzoekt ze vooral hoe technologie in zijn algemeenheid de zorg verder kan helpen.

Virtual reality

Virtual reality inzetten als alternatieve pijnstilling is een van de onderwerpen waar deze hoogleraar Chirurgie zich mee bezighoudt. Een van die studies betreft onderzoek naar hoe patiënten minder pijn kunnen ervaren door de inzet van virtual reality, in plaats van het gebruik van meer medicijnen. Haar onderzoek sluit goed aan op de nieuwste inzichten die aantonen dat VR goed kan werken tegen angst en pijn, bijvoorbeeld in de pijnkliniek maar ook bij bevallingspijn.



Het fijne van een VR-interventie is dat hij laagdrempelig is. Wie het eventueel niet fijn vindt kan gewoon de VR-bril weer afzetten. In de praktijk helpt een VR-bril mensen echter wel degelijk vaak om afleiding te vinden in een virtuele wereld, waardoor ze minder pijn en angst ervaren. VR wordt hiernaast ook steeds vaker ingezet voor voorlichting en educatie.

Societal Impact Award 2022

Schijven adviseert en motiveert partijen graag over de mogelijkheden die technologie biedt om de kliniek, professionals én de patiënt te ondersteunen. Voor haar inzet ontving ze onlangs de Societal Impact Award 2022 van Amsterdam UMC. Marlies Schijven reageert als volgt op de toekenning van deze prijs: ‘Werken in de zorg, onderzoek doen naar hoe de zorg nog beter kan -voor zowel patiënt als zorgverlener- en uitvissen waar de kansen liggen voor digitaliseringen vind ik interessant. Hiernaast vind ik het leuk en belangrijk, om wat ik doe, ook goed uit te dragen naar een breder publiek. Soms ben je gewoon heel blij waarom je doet wat je doet.’

Serious gaming & simulation

Marlies Schijven is kortom enthousiast over de mogelijkheden van digitale zorgopties, die een enorme impact kunnen hebben op de zorgsector. Maar ze ziet ook dat in de praktijk nog lang niet alle initiatieven altijd even succesvol zijn. ‘Om uiteindelijk de gezondheid, de gezondheidszorg en gezondheidsgelijkheid voor iedereen écht te kunnen verbeteren, is meer onderzoek en samenwerking omtrent het thema digitalisering nodig. Met name serious gaming, simulation en applied mobile healthcare zijn daarbij geschikte onderzoeksthema’s.’