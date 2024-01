Recente oplevering regioplannen is belangrijk onderdeel IZA

De regioplannen zijn opgesteld voor een periode van drie jaar, aan de hand van criteria die de IZA-partijen samen hebben opgesteld. Het afgelopen jaar hebben partijen in de regio de knelpunten in kaart gebracht en oplossingen bedacht. De regioplannen zijn volgens betrokkenen een belangrijke mijlpaal op weg naar houdbare zorg en welzijn. De komende jaren gaan partijen gezamenlijk aan de slag om de plannen ten uitvoer te brengen.

NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt de regioplannen van belang voor het realiseren van een passend toekomstig zorgaanbod. Adviezen omtrent regioplannen van NZa kun je lezen in het rapport ‘Van regiobeelden naar doelgerichte regioplannen’. In de regioplannen staan concreet de belangrijkste ‘veranderopgaven’ wat betreft gezondheidszorg in de komende jaren.

Concreet maken regioplannen

Grote thema’s in de regioplannen zijn onder meer kwetsbare ouderen, mentale gezondheid, gezondheidsverschillen, preventie en de arbeidsmarkt. Per regio verschillen de accenten. Het is nu aan de zorgpartijen in de regio om de plannen concreet te maken en uit te voeren. In het IZA hebben partijen uit zorg, ondersteuning en welzijn afgesproken dat ze in zogeheten regiobeelden de regionale zorgknelpunten en -uitdagingen in beeld brengen. Daarna hebben de betrokken regiopartijen met elkaar overlegd hoe ze deze uitdagingen samen te lijf kunnen gaan. De gepresenteerde regioplannen zijn het resultaat van deze gesprekken.

Vertrouwen

Dankzij de gezamenlijke gesprekken over de uitdagingen in de regionale zorg, is het besef goed doorgedrongen dat er grote veranderingen nodig zijn om de zorg op het gewenste niveau te houden. Ook beseffen deelnemende partijen terdege dat het essentieel is om samen te werken en over de muren van de eigen organisatie te kijken. Tegelijkertijd groeide dankzij deze gesprekken het vertrouwen en hebben partijen inzicht gekregen in elkaars belangen en behoeften.

ROAZ

In het IZA is ook afgesproken dat de Regionale Overleggen Acute Zorgketen (ROAZ-en) in hun regio’s ROAZ-beelden en -plannen opstellen. Op basis van de ROAZ-beelden zijn er ROAZ-plannen opgesteld met opgaven voor samenwerking om de toegankelijkheid van acute zorg te borgen. Oók deze plannen zijn inmiddels bijna allemaal ingediend bij VWS.

In januari en februari 2024 worden de plannen geanalyseerd en worden de eerste conclusies getrokken. Het ministerie van VWS zal de regioplannen op basis van de opgestelde criteria beoordelen. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bekijken specifiek naar de ROAZ-plannen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal de regio- en ROAZ-plannen ook bekijken, met name omtrent het thema ‘toegankelijkheid van de zorg’. De NZa bestudeert hiernaast de mate waarin de plannen concreet zijn en geeft de regio’s, via de zorgverzekeraars, al in februari een eerste terugkoppeling.