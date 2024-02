Rijnstate zoekt snellere schaalvergroting via HealthChain

Volgens Rijnstate is samenwerking en kennisdelen van cruciaal belang om de innovaties breed te kunnen implementeren. Loes Habermehl, projectleider Innovatie en Zorgtransformatie in Rijnstate: “Het doel van Rijnstate is om versneld stappen te zetten om de zorg in de toekomst beschikbaar en betaalbaar te houden. Daarvoor willen we thuismonitoring opschalen, zelfmanagement van patiënten bevorderen en de samenwerking met zorgpartners in de regio verbeteren.” HealthChain kan daarin bijdragen door de uitdagingen aan te pakken binnen deze onderwerpen, in co-creatie met bedrijven en andere zorgpartners.

Schaalvergroting door samenwerking

Digitalisering in de zorg beperkt zich niet tot de landsgrenzen. Ook in de landen om ons heen wordt flink geïnvesteerd in samenwerking en kijken waarin je elkaar kunt versterken om zo de zorg betaalbaar te kunnen houden. Een ander voorbeeld hiervan is Health Innovation Leeds. In de nieuwe aanpak van Health Innovation Leeds werken gezondheids-, onderzoeks- en innovatiepartners samen om toonaangevende ontwikkelingen onder de aandacht te brengen.

De lancering van deze samenwerking wordt geleid door de Leeds Academic Health Partnership. Via Health Innovation Leeds hopen partners een grotere invloed te hebben in de innovaties en meer fondsen en investeringen te werven voor gezondheidsinnovatie. Leeds is de derde grootste stad van Groot-Brittannië en economisch gezien de snelst groeiende en best presterende stad voor schaalvergroting.

Health Arena

Een ander internationaal voorbeeld van opschaling en de juiste zorg op de juiste plek is het Belgische In4Care. Het is een zorg zorgcommunity en netwerkpartij die vijftig jaar geleden uit de zorg ontstaan is en zich inzet voor betere, toekomstbestendige zorg. De missie die In4Care zichzelf ten doel gesteld heeft is het realiseren van de toekomst voor zorg en welzijn. Daarbij spelen nieuwe technologieën, ziens- en werkwijzen, evenals digitalisering een belangrijke rol.

In4Care is op de ICT&health World Conference aanwezig met de Health Arena, het gezondheidscentrum van de toekomst en een compleet nieuw zorgconcept waarin de gezondheidszorg, welzijn, wonen en werk met elkaar verweven zijn.