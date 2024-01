‘Rol AI in de gezondheidszorg groeit ook in 2024’

Boston Consulting Group is een wereldwijd adviesbureau dat samenwerkt met leiders in het bedrijfsleven en de samenleving om de belangrijkste uitdagingen aan te pakken en kansen te benutten. In 2023 identificeerde BCG trends in de digitalisering en voorspelden ze dat op gebied van de gezondheid van vrouwen aanzienlijke aandacht, investeringen en innovatie zou trekken. In een nieuw onderzoek, over 2024, voorspellen de consultants dus een verdere doorbraak van AI in de gezondheidszorg.

Een onderwerp waarop ook Maven en het Brits bedrijf voor standaarden BCI actie op heeft ondernomen met een nieuwe leidraad in het werkproces. Ook voorspelden ze dat digitale hulpmiddelen bijdragen een de geestelijke gezondheidszorg. Dit maakt gepersonaliseerde behandelingen meer mogelijk waarbij de geografische afstand geen afstand meer speelt

Gespecificeerde zorgtrajecten door AI

De afgelopen maanden ziet BCG dat AI aan steeds meer bronnen wordt toegevoegd voor het datalandschap dat beschikbaar is voor bedrijven in de gezondheidszorg. AI is bij uitstek geschikt om ongestructureerde data te verwerken. Verschillende medtech-spelers hebben hun inspanningen op het gebied van AI-infrastructuur aangekondigd.

De onderzoekers van BCG verwachten dat nieuwe digitale hulpmiddelen de productiviteit in de gezondheidszorg vergroten. De communicatie tussen bedrijven, patiënten en artsen wordt volgens hen eenvoudiger. Ze voorspellen ook dat de leiders op het gebied van de gezondheid van vrouwen – en in het bijzonder FemTech – het komende jaar de datagestuurde gezondheidszorgbedrijven zullen zijn die in staat zijn om een geïntegreerd, end-to-end zorgtraject voor vrouwen aan te bieden.

Virtuele consulten en cloudplatform

Telehealth gaat volgens BCG niet alleen virtuele consulten bieden, maar ook diagnostiek op afstand mogelijk maken dankzij AI. Door AI kunnen symptomen worden geanalyseerd en laboratoria kunnen door realtime monitoring van vitale functies van patiënten hun zorgverlening aanpassen. Door de innovaties wordt de zelfzorg van patiënten vergroot.

Een ander voorbeeld van digitale innovatie in de gezondheidszorg is het nieuwe cloudplatform dat de precisiegeneeskunde in oncologie vooruit helpt. SimBioSys, een vooruitstrevend TechBio-bedrijf, is bezig met de ontwikkeling van een Tumorsight-platform. Het bedrijf heeft hiervoor kreeg hiervoor een financiering van 15 miljoen dollar en begin januari 2024 ook de goedkeuring voor hun platform de FDA. Ook de bekende Mayo Clinic, een koploper op het gebied van innovatieve zorg, is enthousiast over deze innovatie.