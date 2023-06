Scholieren ervaren VR tijdens Dutch Technology Festival

Bij Philips wordt VR op verschillende manieren toegepast om de nieuwste gezondheidstechnologie te ontwikkelen. Het wordt het gebruikt om het proces van productontwikkeling te versnellen en te verbeteren. Dit gebeurt onder meer door in de virtuele wereld prototypes te gaan testen. Bezoekers van het Dutch Technology Festival ervoeren dit zelf door een patiënt voor te bereiden voor een MRI-onderzoek, om zo het apparaat te testen en eventuele aanpassingen vast te stellen. Maar VR wordt ook toegepast om klanten een product te laten zien, patiënten voor te bereiden op een onderzoek of om een virtueel kijkje te nemen in de fabrieken.

Freek de Giraffe gaat voor VR

Het inzetten van VR gebeurt ook al in ziekenhuizen. Zo geeft Freek de Giraffe op de kinderafdeling in het Groene Hart Ziekenhuis via een VR-bril een rondleiding aan kinderen voordat ze een operatie krijgen. De virtuele rondleiding gaat voert de kinderen door de operatiekamer en door verschillende ruimtes van het ziekenhuis. Op die manier kunnen ze de verschillende kamers herkennen, zien welke spullen er staan en wie ze zoal kunnen tegenkomen. Ouders en pedagogisch medewerkers kunnen op een tablet live meekijken.

Beter beeld met AI

Bij de SmartSpeed demo zagen de scholieren het verschil tussen een traditionele MRI-scan en een MRI-scan met behulp van AI. Het maken van een goede MRI-scan kost veel tijd want de patiënt moet gemiddeld 15 tot 90 minuten stilliggen. Het komt vaak voor dat de scan opnieuw moet worden gedaan omdat de patiënt niet zo lang stil kan liggen. Met behulp van AI kan een sneller en scherper beeld worden gemaakt. Hierdoor hoeven er niet alleen minder scans opnieuw worden gemaakt maar kan de arts door het scherpere beeld ook met meer vertrouwen een diagnose stellen. Kennismaken met fabriek

In de regio Eindhoven werken dagelijks duizenden Philips medewerkers aan het ontwikkelen van de apparaten, systemen en software voor de gezondheidstechnologie van morgen. Tijdens het Festival maakten de bezoekers kennis met deze medewerkers en de fabrieken waarin zij werken. Door virtueel rond te lopen op de Philips Campus in Best, een van Philips’ grootste productie en innovatielocaties, namen zij een kijkje in de fabrieken IGT, MRI, DXR en Refurbished systems, het Customer Experience Center en de Philips Academy.