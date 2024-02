Sok met sensoren kan stress meten bij cliënten s’Heeren loo

Koen Rosbender is vanaf het eerste moment betrokken bij de gesprekken met de ontwikkelaars van Mentech en de implementatie van de Hume binnen ’s Heeren Loo. Bij ’s Heeren Loo staan, in meerdere regio’s door heel Nederland, zorgmedewerkers klaar voor mensen met een licht tot ernstig verstandelijke beperking of andere beperking.

Rosbender vertelt op de website: “De Hume is een mooie innovatie die ons helpt om onbegrepen gedrag van cliënten en bewoners te begrijpen. Mensen een verstandelijke beperking vertonen soms onbegrepen gedrag. Dit komt voort uit onvervulde behoeften en dat leidt vervolgens tot stress. Het meten van het stressniveau geeft ons als zorgmedewerkers zicht in mogelijke oorzaken van onbegrepen gedrag. We kunnen die informatie ook gebruiken om spanningsopbouw en escalaties te voorkomen.”

Sok is spanningsmeter

Het blijkt in de praktijk dat medewerkers dankzij deze draagbare ‘spanningsmeter’ inderdaad beter kunnen anticiperen op cliënten die soms complex gedrag vertonen. Er zijn twee varianten van de Hume: een slimme sok of een borstband. Beide bevatten biosensoren die de spanningsopbouw meten. De gegevens worden geanalyseerd en weergegeven in een app. De app werkt met een soort stoplichtsysteem. Groen is ontspannen, oranje is licht gespannen en als de app rood kleurt is er sprake van een escalatie.

Met de sensoren in de sok worden hartslag en huidgeleiding gemeten. Deze meetgegevens worden met behulp van de HUME software vertaald naar een indicatie van stress. Deze informatie komt bij de begeleider binnen op de telefoon. Zo krijgt de begeleider een signaal wanneer er spanningsvolle situaties ontstaan en kan de medewerker helpen het stressniveau van de cliënt te verlagen.

Tijdig piekspanning signaleren

Rosbender legt uit hoe het in de praktijk werkt: “We kregen dankzij de Hume bijvoorbeeld inzichten over de oorzaak van escalaties bij een cliënt met een laag functioneringsniveau op dagbesteding. Na thuiskomst was deze client ’s avonds snel gespannen. In eerste instantie dachten we dat de cliënt mogelijk werd overvraagd op dagbesteding en dat dit voor te veel spanning zorgde. Maar na het bestuderen van de data konden we achterhalen dat niet de dagbesteding voor een piek in spanning zorgde, maar het passeren van een bepaald kruispunt op weg naar en van de dagbesteding. Door een andere route te lopen, was de cliënt ‘s avonds veel rustiger en waren er geen uitbarstingen meer.”

“Doordat we stressopbouw nu kunnen meten en analyseren, kunnen we als behandelaren en begeleiders beter zien waar de spanning vandaan komt. Het begeleiden en behandelen gaat van reactief naar proactief: van het reageren op het gedrag dat we waarnemen naar het inzetten van interventies bij de eerste tekenen van fysiologisch spanningsopbouw. Door de spanning vroegtijdig en bij de kern aan te pakken, creëren we een beter leven voor onze cliënten. Dat is echt revolutionair!’’

Slimme sok in andere organisaties

Ook bij zorgorganisaties Philadelphia en Gemica wordt de slimme sok met biosensoren, de HUME, uitgeprobeerd om spanning bij cliënten te meten en escalaties te voorkomen. De sok helpt óók daar om beter op onbegrepen of agressief gedrag te anticiperen door vroegtijdig spanningsopbouw te signaleren. Gebruikers accepteren de sok makkelijker dan andere meetapparatuur. Het systeem biedt inzicht in stressfactoren, zoals prikkels tijdens busritten, en maakt agressief gedrag beter voorspelbaar. Dit ‘Early-Warning systeem’ stelt begeleiding in staat sneller en adequater te reageren, waardoor bijvoorbeeld fixaties minder vaak nodig zijn.