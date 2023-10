Israëlisch bedrijf brengt remote diagnostiek naar Japan

De slimme oplossing voor remote diagnoses die het Israëlisch bedrijf biedt, betreft een door de FDA goedgekeurd handheld apparaat, dat het mogelijk maak om zélf thuis hart- en longgeluiden te beluisteren, de gehoorgang, keel en bloeddruk te controleren of het zuurstofgehalte in het bloed te meten. De patiënt deelt zijn symptomen vervolgens via de digitale snelweg met de arts.

Kunstmatige intelligentie

TytoCare begeleidt de patiënten onder meer door de inzet van kunstmatige intelligentie bij het uitvoeren van de benodigde onderzoeken. In Nederland zijn ook dergelijke e-health en remote oplossingen voor met name voor bijvoorbeeld thuismonitoring van chronische patiënten ook steeds meer beschikbaar. Voor meer reguliere consulten wordt dergelijke moderne technologie, zoals ze in Japan dus wel gaan doen, echter nog nauwelijks ingezet. Met name het beluisteren van de longen en het hart op afstand zoals de Israëlische startup realiseert, mag uniek worden genoemd en is zeker een voorbeeld voor de Nederlandse zorgsector.

Zélf fysiek onderzoek doen

Deze aanpak opent de deur naar diagnoses en recepten terwijl de patiënt zijn huis niet uit hoeft, wat vooral waardevol is voor de vergrijzende bevolking van Japan. De afstandsdiagnose werkt stapsgewijs en verschillende slimme hulpmiddelen. De patiënt begint allereerst met het delen van de symptomen met AI-gestuurde software.

De geavanceerde technologie begeleidt hem of haar en adviseert welke specifieke tests uitgevoerd moeten worden. Nadat de aanbevolen fysieke onderzoeken zijn voltooid, worden alle verzamelde gegevens automatisch naar de behandelende arts gestuurd. Op basis van deze gegevens kan de arts een diagnose stellen en, indien nodig, een recept voorschrijven. Dit hele proces kan de patiënt dus vanuit het eigen huis regelen.

Remote diagnose & vergrijzing

Japan wordt geconfronteerd met de uitdagingen van een snel vergrijzende bevolking, met meer dan 30% van de burgers die ouder dan 65 zijn. Dit legt een enorme druk op de gezondheidszorg, met een groeiende vraag naar diensten en een tekort aan verpleegkundig personeel. De samenwerking tussen Sompo en TytoCare is gericht op het aanpakken van deze uitdagingen en het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor ouderen.

TytoCare, opgericht 11 jaar geleden, heeft al $205 miljoen aan financiering binnengehaald en opereert wereldwijd, waaronder in de VS, het VK, Zwitserland, Australië en Italië. Hun oplossingen omvatten acht veelvoorkomende medische tests, variërend van temperatuurmeting tot huidinspectie. Het gaat om testresultaten die direct naar de arts kunnen worden gestuurd voor beoordeling.

Handelsrelatie

Naast de gezondheidssamenwerking zijn Japan en Israël actief bezig met het verkennen van de mogelijkheid om een historische vrijhandelsovereenkomst te sluiten. Minister van Economie Nir Barkat heeft onlangs de Japanse minister van Economie, Handel en Industrie Yasutoshi Nishimura ontmoet in Tel Aviv om economische en innovatieve samenwerking tussen beide landen te formaliseren. Deze ontwikkeling weerspiegelt de groeiende handelsrelatie tussen Israël en Japan, hetgeen weer nieuwe kansen biedt voor investeringen en handel.