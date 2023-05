Thuismeten bevordert eigen regie bij patiënten

Voor gespecialiseerde zorg is het niet altijd nodig om naar het ziekenhuis te gaan. Volgens projectleider Fleur Suijkerbuijk kan een afspraak in het ziekenhuis een aanzienlijke impact hebben op iemands leven, bijvoorbeeld omdat er vrij genomen moet worden van werk of omdat een patiënt niet zelfstandig naar het ziekenhuis kan reizen. En dat terwijl sommige afspraken slechts een korte tijd in beslag nemen. Daarom kan het soms handiger en rustgevender zijn om zorg te ontvangen in de vertrouwde omgeving van thuis.

Thuismeten

Steeds vaker worden behandelingen zoals bloedtransfusies en dialyses al aan huis verricht. Maar ook voor monitoring en nazorg hoeft men niet per se naar het ziekenhuis te gaan. Deze taken kunnen net zo goed thuis of bij een zorgpartner in de buurt worden uitgevoerd. Dit biedt meer gemak en comfort voor de patiënt.

Bij thuismeten ontvangen patiënten meetapparatuur waarmee ze zelf hun metingen kunnen verrichten. Deze metingen worden vervolgens via de Thuismeten app gedeeld met de zorgverleners van Bravis. Hierdoor krijgen zowel de patiënt als de zorgverlener een beter inzicht in de gezondheidstoestand, waardoor verslechteringen sneller kunnen worden opgespoord. Dit draagt bij aan het voorkomen van bezoeken aan de Spoedeisende Hulp en acute opnames.

Jac Balemans, een patiënt van het Bravis ziekenhuis, liet weten het de eerste keer wel spannend te vinden om de app te gebruiken omdat hij opgroeide in de tijd dat de computer nog niet bestond. “Het was dus eventjes zoeken. Uiteindelijk is het net als leren fietsen, als je het eenmaal kunt dan verleer je het niet meer.” Als voordeel van thuismeten noemde hij de ongedwongenheid, maar ook het niet meer naar het ziekenhuis hoeven gaan.

Actie wanneer nodig

Mustafa Ezzahti, vasculair internist bij Bravis, legt uit: “Als de metingen aanleiding geven, nemen we eerder contact op dan bij de reguliere afspraak. Dit resulteert in betere gezondheidsresultaten. Uit onderzoek blijkt dat thuismeten leidt tot een verbeterde therapietrouw, een verhoogde kwaliteit van zorg en uiteindelijk een betere gezondheid. Daar streven we naar in de zorg.”

Balemans voegt hieraan toe: “Als er iets mis is, hebben ze direct inzicht en kunnen ze actie ondernemen. Bovendien kan je zelf ook zien of je waarden te hoog of te laag zijn. Ik zou niet meer terug willen naar de oude manier. Ik vind dit een ideale oplossing.”

Sneller herstel

Naast thuismeten brengt het Bravis ziekenhuis ook andere ziekenhuisbehandelingen naar de patiënt thuis of naar een Bravispunt in de buurt. Daarmee wordt ernaar gestreefd om de ziekenhuiszorg zoveel mogelijk te integreren in de omgeving van de patiënt. Hierbij kan gedacht worden aan het toedienen van een antibioticakuur via een infuus of het afkoppelen van een chemopompje.

Het grote voordeel hiervan is dat de patiënt zich minder als een traditionele patiënt voelt, de eigen routine kan behouden en vaak sneller herstelt. Door deze aanpak krijgen patiënten een grotere rol in hun eigen behandelproces en kunnen ze meer regie nemen over hun zorg. Het bevordert hun betrokkenheid en geeft hen de mogelijkheid om actief deel te nemen aan hun eigen zorgtraject.

Toepassingen thuismeten

Thuismeten is ook geschikt voor patiënten met hartfalen. Zij worden immers regelmatig voor controle naar het ziekenhuis gestuurd terwijl het slechts momentopnames zijn. Thuismeten biedt het voordeel dat het voor een aanzien aantal extra controlepunten zorgt waardoor zowel de patiënt als de behandelaars meer grip krijgen op de aandoening.

Thuismeten leent zich er ook goed voor te worden toegepast bij vrouwen die in verwachting zijn. Zwangere vrouwen die te maken hebben met zwangerschapsdiabetes hebben nu in het BovenIJ Ziekenhuis de mogelijkheid om te kiezen voor thuismeten. Hierdoor hoeven zij minder vaak naar het ziekenhuis te gaan voor controle. Met behulp van de Thuismeten app kunnen ze niet alleen zelf dagelijks hun bloedsuikerwaardes controleren, maar deze waardes via de app ook delen met de zorgverleners in het ziekenhuis. Hierdoor behoort de papieren registratie tot het verleden.

Meer over Bravis Beter Thuis is hier te vinden.