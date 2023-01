Vier innovatieprijzen voor medewerkers UMCG

Met de jaarlijkse Innovatieprijzen stimuleert het UMCG vernieuwende ideeën van medewerkers. Uit vijftig inzendingen koos een jury vier prijswinnaars uit rond de thema’s Zorg, Onderzoek, Onderwijs & Opleiden en Duurzaamheid. De prijswinnaars ontvangen ieder 50.000 euro om hun innovatie te realiseren. Alle vier de winnende projecten worden bij de uitvoering ondersteund door het Innovatiecentrum van het UMCG. Het gaat om smaakvolle voeding, leukemiecellen, efficiënt medicijngebruik en een nieuwe leerlijn voor verpleegkundigen.

Eten mét smaak in UMCG

Eén van de innovatieprijzen was er voor diëtist Madieke Douma en haar team. Ze doet onderzoek naar patiënten met smaakproblemen. Die kunnen ontstaan door medicatie, infecties zoals corona, chemotherapie maar ook door veroudering. Douma wil de smaakbeleving en de kwaliteit van leven van patiënten met een smaakstoornis verbeteren. ‘Eerst doen we een smaaktest en bepalen we welke smaken een patiënt lekker en vies vindt. Daarna stellen we een smaakpaspoort op waarmee onze voedingsdeskundigen en diëtisten gericht smaakvolle voedingsproducten kunnen adviseren.’

Onderzoek naar leukemiecellen

Leukemie is een vorm van kanker en leukemiecellen zijn allemaal anders. Dit betekent dat ze ook anders reageren op behandelingen. Hoogleraar experimentele hematologie Jan Jacob Schuringa en zijn team analyseren met de nieuwste technologie hoe de celsamenstelling er bij een leukemiepatiënt precies uitziet. Het doel is om medicijnen aan te passen en behandelingen te verbeteren.

Duurzamer medicijngebruik

Esther Flikkema en Anneke Bouma van de afdeling Longziekten van UMCG krijgen de innovatieprijs met betrekking tot het thema duurzaamheid. Concreet gaan ze medicatieverspilling op de afdeling tegen door de medicatie die patiënten thuis gebruiken, door te laten gebruiken als zij in het ziekenhuis worden opgenomen. Het tegengaan van verspilling is een trending thema en op steeds meer plekken is men hier op een positieve wijze mee bezig, zoals bij CWZ waar men onlangs met een hypermoderne AI-gestuurd medicijnsysteem is gestart.

Vernieuwende leerlijn voor verpleegkundigen

Om te kunnen onderzoeken hoe gegeven zorg verder verbeterd kan worden, gaat verpleegkundige Jeanine von Hebel een Evidence Based Practice (EBP) leerlijn voor verpleegkundigen ontwikkelen. Op basis van EBD kun je in een aantal stappen een situatie uit de praktijk zorgvuldig evalueren. ‘Er is veel vraag naar deze manier van werken’, weet Von Hebel. ‘Met een EBP-leerlijn krijgen verpleegkundigen handvatten om de juiste vragen te stellen en de vertaalslag naar praktische oplossingen te maken.’

Oorzaken ijzertekort bij patiënten met hartfalen

Naast de innovatieprijzen werd tijdens de bijeenkomst in januari 2022 óók een Mandema-stipendium van 90.000 euro uitgereikt aan Niels Grote Beverborg. Hij krijgt dit geldbedrag vanwege zijn bijzondere onderzoek naar de oorzaken van ijzertekort bij patiënten met hartfalen. Het Mandema-stipendium is een persoonsgebonden beurs, bedoeld voor jonge, recent gepromoveerde arts-onderzoekers die hun opleiding tot medisch specialist willen combineren met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.