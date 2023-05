Virtual Reality brengt gezondheidstechnologie tot leven

Dit jaar krijgen jongeren de kans om zelf een patiënt voor te bereiden op een MRI-scan, een rondleiding te krijgen door de fabriek op de Campus in Best. Maar ook om met eigen ogen te zien hoe kunstmatige intelligentie en virtual reality artsen kan ondersteunen bij het stellen van een diagnose en kan worden gebruikt voor productontwikkeling.

Ook kunnen ze virtueel over de Philips Campus in Best lopen om te zien waar deze MRI-scans geproduceerd worden en kunnen ze zich een beeld vormen van de wijze waarop kunstmatige intelligentie kan helpen om een MRI-scan te verbeteren. Op vrijdagmiddag is het Klokgebouw toegankelijk voor alle tech-liefhebbers van 0 tot 99 jaar.

Virtual Reality

Het Philips Museum is op zaterdag 10 juni opnieuw een van de ‘hotspots’ tijdens de High Tech Ontdekkingsroute. Vanaf 11 uur ’s ochtends is iedereen van harte welkom om gratis een kijkje te nemen en te ontdekken hoe Philips met innovatieve technologie een belangrijke rol speelt bij maatschappelijke veranderingen. Van elektrisch licht tot radio, televisie, het digitale tijdperk en gezondheidstechnologie, het museum illustreert de impact van Philips op deze gebieden.

Gedurende de dag kunnen bezoekers ook interessante minicolleges bijwonen over technologische ontwikkelingen, om beter te begrijpen waar de alomtegenwoordige digitale technologie in ons dagelijks leven vandaan komt en wat er zoal mogelijk is met virtual reality. Deze techniek wordt steeds meer ingezet in Nederlandse ziekenhuizen. Zoals in het Reinier de Graaf waar virtual reality wordt ingezet om patiënten die te maken hebben met pijn, stress of angst worden afgeleid zodat zij zich beter kunnen ontspannen, bijvoorbeeld in de virtuele natuur.

Minicolleges

Het Dutch Technology Festival is een jaarlijks evenement waar jongeren kunnen ervaren en ontdekken dat technologie niet alleen leuk is, maar ook oplossingen biedt voor maatschappelijke uitdagingen. Tijdens het festival presenteren bedrijven en kennisinstellingen uit de Brainport regio hun technologie, zodat bezoekers het kunnen proeven, ervaren, beleven en ontdekken.