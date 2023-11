Virtueel spreekuur in AI-kiosk

Deze dokter in een box is ontworpen om gebruikers zelf de controle te geven over hun gezondheid. In de hightech spreekkamer worden geavanceerde diagnostische middelen gecombineerd met gepersonaliseerde gezondheidsplannen. Voor een vast bedrag van $100 per maand krijgen gebruikers onbeperkt toegang tot zorgapps en eenvoudige medische diensten. Met de introductie van 25 CarePods op strategische locaties in de VS beoogt Forward de toegankelijkheid en aard van medische zorg ingrijpend te veranderen.



In Nederland wordt ook al hard gewerkt aan meer zelfmanagement voor patiënten met behulp van innovatieve zorgtechnologie. Denk onder aan de inzet van smartwatches, thuismonitoring met behulp van AI of aan zelfmeetkiosken die inmiddels al in enkele ziekenhuizen te vinden zijn. Een complete AI-gestuurde spreekkamer in openbare ruimtes, zoals de CarePod, is in Nederland echter nog niet op de markt.

AI-kiosk in openbare ruimte

Een CarePod kan, zodra iemand deze AI-kiosk binnenstapt, meteen gebruikt worden en biedt een gepersonaliseerd aanbod van gezondheidsapps. Betreffende apps zijn ontworpen om hedendaagse gezondheidsproblemen aan te pakken en toekomstige problemen te voorkomen. Ze bieden diensten aan zoals het opsporen van ziekten, lichaamsscans, bloedtests en meer. De startup is van plan om het aantal boxen in 2024 te verdubbelen. CarePods zullen uitgerold worden in gebieden zoals de San Francisco Bay Area, New York, Chicago en Philadelphia. Deze AI-kiosken zijn straks te vinden in openbare ruimtes zoals winkelcentra, sportscholen en kantoren.

Up to date gezondheidsapps

De gezondheidsapps, die kunnen worden gebruikt, richten zich op een breed scala aan ziekten, waaronder diabetes, hypertensie, en depressie en angst. Het startende bedrijf is van plan om het bereik van de gezondheidsapps in de toekomst uit te breiden met diensten zoals prenatale zorg, geavanceerde kankerscreening en polygene risicoanalyse. De gegevens die verzameld worden, tijdens een bezoek aan de zelfbedieningskiosk, worden veilig overgebracht naar het Forward-platform, waardoor voortdurende monitoring en diepgaande evaluaties mogelijk zijn.

Mensgerichte benadering

De technologie voor de box is ontwikkeld door een team van artsen van universiteiten zoals Harvard en Johns Hopkins University. De continu bijgewerkte gezondheidsgegevens en gepersonaliseerde plannen zijn toegankelijk via een mobiele app, die 24/7 beschikbaar is voor gebruikers. In tegenstelling tot andere AI-gebaseerde gezondheidsplatforms, worden alle beslissingen over de zorg genomen door clinici van Forward. Op die manier is een meer mensgerichte benadering van de gezondheidszorg gewaarborgd.