Virtueel verpleegkundige is hét beroep van de toekomst

In steeds meer ziekenhuizen wordt aan thuismonitoring gedaan door virtuele verpleegkundigen. Monitoringscentra rukken in Nederland snel op en slaan goed aan. Zeven Santeon ziekenhuizen breiden samen thuismonitoring bijvoorbeeld uit tot een groot digitaal platform. Maar ook bij Isala en tal van andere zorgorganisaties worden stappen gezet omtrent het opschalen van thuismonitoring. Er zijn zelfs medische experts die deze vorm van monitoring ‘een mindblowing belofte voor de toekomst’ noemen.

Thuismeten app helpt CVA-patiënten

Het Medisch Coördinatie Bureau (MCB) ondersteunt in medisch specialistische zorg bij mensen thuis en bestaat inmiddels ruim een jaar. Sabine Tan, verpleegkundige van het Medisch Coördinatie Bureau van Isala, vertelt op de website van Isala met duidelijk plezier hoe die thuismonitoring in de praktijk in zijn werk gaat. Ze doet bijvoorbeeld regelmatig een belrondje met CVA patiënten. Het CVA zorgpad is één van de in totaal acht zorgpaden waar het MCB in ondersteunt.

Sabine: ‘Hiermee sparen wij twee consulten uit voor de specialistisch verpleegkundigen op de polikliniek. We coachen deze patiënten en monitoren hoe het met ze gaat, onder meer via de Thuismeten-app. Mocht het niet goed gaan of wil iemand toch graag een afspraak op de polikliniek, dan kan dit alsnog in overleg met de verpleegkundig specialist.’

Virtueel verpleegkundige

In de thuismeten app krijgt een virtueel verpleegkundige onder meer zicht op thuismetingen die de patiënt zelf heeft gedaan, bijvoorbeeld omtrent bloeddruk en zuurstofgehalte. Ook komen er vragen op de app binnen van patiënten die na een beroerte weer thuis zijn. Zo heeft een mevrouw in de app aangegeven dat ze een vraag heeft over leefstijl. Sabine heeft haar hierover gerichte info gestuurd en belt haar vervolgens of ze hier iets aan heeft. Mevrouw vertelt dat het de goede kant op gaat en dat ze, behalve vermoeidheid, vrijwel geen klachten meer heeft.

Virtueel verpleegkundige

Virtuele verpleegkundigen, zoals Sabine Tan, hebben in een snel digitaliserende zorg de toekomst. Steeds meer ziekenhuizen hebben zelf of gezamenlijk een speciale afdeling voor thuismonitoring, die natuurlijk optimaal bemenst moet worden. De kwaliteit van zorg verbetert zelfs door thuismonitoring vertellen diverse betrokkenen op de website van NVZ.

Sabine Tan is blij met haar nieuwe thuismonitoringsbaan. “Hiervoor was ik verpleegkundige op een afdeling voor hartpatiënten. Vooral fysiek vond ik dat zwaar en al helemaal in combinatie met het gezinsleven. Toen ik hoorde dat ze bij het MCB verpleegkundigen zochten, besloot ik te solliciteren. Bij het MCB Sinds ik deze functie heb, merk ik dat ik tot veel meer kom. Je leert in deze rol een andere klinische blik te gebruiken.”



‘Naast het interpreteren van de vitale waardes die binnenkomen via de Thuismeten app, moet je goed luisteren hoe iemand klinkt. En de juiste vragen stellen. Is iemand bijvoorbeeld buiten adem en zit hij of zij al een langere tijd stil, dan kan dat belangrijke informatie zijn.’ Haar collega Teske Nagelmaeker knikt instemmend. Ze staat als virtueel verpleegkundige weliswaar niet aan bed, maar merkt dat ze in deze rol meer tijd heeft om goed naar mensen te luisteren. En dat heeft voor haar veel meerwaarde.

Zorgpaden in ontwikkeling

Het werk van een verpleegkundige op het MCB bestaat niet alleen uit het monitoren van patiënten. Hoe het er de praktijk uitziet hangt met name af van het zorgpad waarmee ze bezig zijn. In het zorgpad Hyperemesis Gravidarum of zwangerschapsbraken is de rol van de verpleegkundigen van het centrum bijvoorbeeld vooral coördinerend van aard.

Teske legt uit: ‘We regelen alles rondom de zorg, zoals het infuus en de medicatie en leggen contact met de thuiszorg, die twee keer per dag bij deze patiënten langsgaat. De gynaecoloog van Isala belt gedurende de thuisbehandeling dagelijks met deze patiënten om te informeren hoe het met ze gaat. Heel fijn dat deze vorm van klinische zorg nu thuis mogelijk is. Voorheen werden deze toekomstige moeders namelijk enkele dagen opgenomen in het ziekenhuis.’

Thuis antibiotica intraveneus

Een ander voorbeeld van een zorgpad bij Isala is OPAT. Hiervoor coördineert verpleegkundige José Hunneman de nieuwe aanvragen. Het gaat om het thuis verstrekken van antibiotica intraveneus. Hiervoor komen patiënten van de afdeling Orthopedie in aanmerking die vanwege een infectie een langdurige IV- behandeling met antibiotica nodig hebben. José: ‘Weinig mensen weten dat wij ons naast begeleiding en het regelen van zorg, minstens zoveel bezighouden met de ontwikkeling van de zorgpaden. We beschrijven werkprocessen, protocollen en zitten in projectgroepen om de afstemming met bijvoorbeeld thuiszorg steeds beter te krijgen.’