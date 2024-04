Zorgorganisaties checken digitale paraatheid met zelfscan eOverdracht

De Zelfscan eOverdracht is een online tool die een reeks vragen over de vijf lagen van het interoperabiliteitsmodel bevat. Na beantwoording, biedt de zelfscan de mogelijkheid om direct specifiek advies te geven. Het is geschikt voor zowel organisaties in de beginfase van digitalisering maar ook voor organisaties die hier al verder mee zijn. Het primaire doel is om organisaties te ondersteunen bij de voorbereiding op de implementatie van eOverdracht, door inzicht en advies over ontwikkelstappen te geven. De zelfscan biedt ook de mogelijkheid tot anonieme deelname aan een landelijke benchmark, waardoor organisaties kunnen zien hoe zij presteren in vergelijking met anderen. De zelfscan faciliteert laagdrempelig en gratis de mogelijkheid om te starten met eOverdracht.

Wegiz

Het eOverdracht systeem, dat sinds 1 juli 2023 verplicht is op basis van de Wegiz, faciliteert de efficiënte uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorginstellingen. Dit verbetert de patiëntveiligheid, vermindert administratieve lasten, ondersteunt zorgcontinuïteit, en verlaagt de werkdruk door fouten bij handmatige overdracht te verminderen. Een nieuw instrument omtrent de implementatie en optimalisatie van eOverdracht is de recent geïntroduceerde Zelfscan eOverdracht. Deze gratis online tool biedt individuele zorgorganisaties de mogelijkheid om hun gereedheid voor de implementatie van de eOverdracht informatiestandaard te evalueren. De zelfscan dient als een nulmeting voor organisaties die met de implementatie willen starten en als een periodieke check voor organisaties die al onderweg zijn.

Voordelen Zelfscan eOverdracht

De praktische toepassing van de zelfscan belooft veel voordelen, waaronder inzicht in de huidige stand van zaken en een gerichte aanpak voor het verbeteren van processen rondom elektronische gegevensuitwisseling. Het is de ambitie om eind 2026 alle zorgaanbieders met eOverdracht te laten werken. Een recent voorbeeld laat de kracht van het systeem zien: in Zwolle is een pilot uitgevoerd door VVT-zorgorganisatie IJsselheem, geleid door Chief Nursing Information Officer Arenda Jansen. Deze tests hebben de efficiëntie verbeterd en de kans op fouten aanzienlijk verkleind. In april is de regio Zwolle begonnen met een kleinschalige livegang van eOverdracht, met plannen om snel meer regio’s te volgen.