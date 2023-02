Zorgtechnologie verplicht vak op Albeda Zorgcollege

Het Albeda Zorgcollege besteedt al sinds 2016 bewust aandacht aan zorgtechnologie die nodig is om de zorgsector in balans te houden. Studenten kwamen vanuit hun stages steeds vaker terug met vragen over technologische hulpmiddelen die ze in de praktijk tegenkwamen. De afgelopen jaren is de digitalisering en innovatie zo snel aan het gaan dat een vast vak zorgtechnologie in de ogen van het Albeda Zorgcollege onontbeerlijk is.

E-learning van Zorg van Nu

Arjan van den Broek is docent en ‘kartrekker’ van het studieonderdeel zorgtechnologie op het Albeda Zorgcollege. Hij legt uit dat het college eerst een eigen e-learning learning ontwikkelde, maar sinds een tijdje gebruik maken van de e-learning van Zorg van Nu, die nu expliciet onderdeel is van het vak zorgtechnologie. Van den Broek vertelt op de website van Digivaardig in de Zorg: “Het mooie van de nieuwe e-learning is dat studenten steeds moeten kiezen welke technologie ze willen inzetten in een realistische beroepssituatie. Vervolgens kunnen ze gelijk de toepasbaarheid zien. Die aanpak wordt door studenten heel goed ontvangen.”

Belevingsruimte in Zorgcollege

Voor het daadwerkelijk trainen met zorgtechnologie werden diverse technologische hulpmiddelen aangeschaft. Die zijn echter vrij prijzig en gaan maar enkele jaren mee. Daarom vraagt Arjan van den Broek met succes aan bedrijven om producten aan het college te doneren. In het zorgcollege is rond zorgtechnologie en speciale ‘Belevingsruimte’ ingericht. Studenten kunnen daar info krijgen, maar kunnen er ook trainen met onder meer sociale robots, rolstoelrollators, Google Glass-brillen en hulpmiddelen voor het aantrekken van steunkousen.

In totaal zijn studenten van het Zorgcollege nu ongeveer 48 uur gericht bezig met zorgtechnologie. Tevens gaan ze tijdens hun stages uitgebreid met technologie aan de slag. Ervaring met het Elektronisch Patiënten Dossier (ECD) komt in het studieonderdeel zorgtechnologie niet voorbij, omdat er zoveel verschillende systemen in omloop zijn. Gelukkig pakken de studenten het werken met het ECD in de praktijk vrij snel op, met name omdat ze in de COVID-periode een stuk digivaardiger zijn geworden.

Studenten omarmen zorgtechnologie

Zorgverleners hebben in de praktijk nog wel eens moeite met zorgtechnologie. Digitale zorg is bijvoorbeeld nog steeds geen vanzelfsprekend onderdeel van de reguliere zorg. Uit de recent gepubliceerde E-healthmonitor 2022 blijkt wel dat er langzaam maar zeker meer draagvlak voor komt en dat ook steeds meer professionals de meerwaarde van zorgtechnologie zien. Voor studenten is zorgtechnologie echter van meet af aan eigenlijk vanzelfsprekend, het maakt gewoon deel uit van hun dagelijks leven.

Van den Broek: “De nieuwe generatie zorgprofessionals – onze studenten – is digitaal vaardiger en vertrouwd met zorgtechnologie. Zij weten hun collega’s daar steeds beter in mee te nemen. Bovendien zijn er gelukkig steeds meer hulpmiddelen die niet zo ingewikkeld zijn. Bijvoorbeeld de heupairbag die is ontwikkeld bij tanteLouise. Deze airbag die mensen bij zicht dragen klapt bij een val automatisch open waardoor breuken vaak voorkomen kunnen worden. Maar ook een slaaprobot die mensen helpt hun ademtempo te vertragen, waardoor ze beter slapen, kan iedereen zó inzetten. Bovendien zijn ze niet duur en dat helpt bij de acceptatie ervan.”