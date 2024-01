Zuyderlands plan voor grootschalige digitalisering haalt snelle toets

Met het transformatieplan dat ontwikkeld wordt, moet een flinke digitaliseringsslag worden gemaakt. Esther Talboom-Kamp, lid Raad van Bestuur van Zuyderland legt uit waarom dit belangrijk is: “Ons doel is om de beste zorg zo thuis mogelijk te bieden. Met dit plan willen we diverse zorgpaden (deels) digitaliseren, waarbij samenwerking met regionale zorgpartners centraal staat. Het bijzondere is dat we de digitale zorgtransformatie ook wetenschappelijk gaan evalueren, waardoor we nog meer zorg op maat kunnen leveren aan onze patiënten.”

Ook minister Ernst Kuipers van VWS is te spreken over dit belangrijke Limburgse digitaliseringsinitiatief. “Het is goed om te zien dat Zuyderland goedkeuring heeft ontvangen op de snelle toets van haar plan ‘Digitale zorgtransformatie’. Het ook belangrijk dat er nu vaart wordt gemaakt met het maken van het definitieve plan en de start.”

Snelle toets en transformatieplannen

De ontwikkeling van transformatieplannen komt rechtstreeks voort uit de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Daarin staat dat zorgaanbieders, zorgprofessionals, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten samen plannen maken voor zorgtransformaties. Daarbij kan gedacht worden aan transformatieplannen die bijdragen aan de versterking van de samenwerking binnen de regio of tussen eerstelijnszorg en ziekenhuizen. Of bijvoorbeeld een ziekenhuis dat wil omvormen naar een gezondheidscentrum.

Na de snelle toets, die binnen vier weken plaats moet vinden, wordt samen het transformatieplan uitgewerkt. Vervolgens wordt dit plan binnen acht weken beoordeeld, waarna implementatie en monitoring volgen. Een steeds groter aantal organisaties heeft deze snelle toets doorstaan en een aantal heeft zelfs al recht op transformatiegelden. Het grootschalige transformatievoorstel van Santeon, omtrent het realiseren van zorg dichterbij huis, doorliep bijvoorbeeld al in maart 2023 met succes de snelle

IZA-toets. En nu is het, op het voorstel gebaseerde transformatieplan, gehonoreerd met 77 miljoen transformatiegelden van VWS en betrokken zorgverzekeraars. Santeon gaat met dit geld vooral werken aan het realiseren van het grootschalig medisch servicecentrum ‘Zorg bij jou’.

Grootschalige digitalisering

Zuyderland gaat na het behalen van de snelle toets nu het transformatieplan uitwerken en daarna volgt waarschijnlijk de toekenning van transformatiegelden. Daarna kan daadwerkelijk worden begonnen met de realisatie van de beoogde grootschalige digitalisering. Dat Zuyderlands plan vo nu door de eerste snelle toets is gekomen, betekent volgens betrokkenen van Zuyderland, dat verzekeraars het initiatief van de digitale zorgtransformatie omarmen. Het gaat hierbij om duurzame opschaling van digitale zorg, met focus op contact op afstand, thuismonitoring en het bevorderen van zelfmanagement.

De goedkeuring van de snelle toets is mede te danken aan de nauwe samenwerking tussen Zuyderland en CZ. Janneke Zeelenberg, Strategisch Consultant Duurzame Coalities, vertelt: “CZ speelt als grootste verzekeraar in de regio een belangrijke rol in de beoordeling van transformatieaanvragen. De samenwerking wordt gekenmerkt door constructief en laagdrempelig overleg, waarbij CZ actief bijdraagt aan het versterken en verbeteren van de plannen.”

Toegankelijkheid en betaalbaarheid

De transformatiegelden die uiteindelijk aan Zuyderland worden toegekend, zijn expliciet gericht op het goed, toegankelijk en betaalbaar houden van zorg. Dit is in lijn met de IZA dat onder meer sterk inzet op digitalisering en passende zorg.

Digitale zorg gaat bijvoorbeeld helpen om ervoor te zorgen dat mensen niet onnodig naar het ziekenhuis hoeven te komen, maar dat patiënten meer zorg thuis kunnen ontvangen wanneer dat écht nodig is. Bovendien is bekend dat chronische ziekten meer onder controle gebracht kunnen worden en dat door digitale zorg patiënten sneller naar huis kunnen. Dit is niet alleen praktisch, maar het helpt ook om de wachtlijsten korter te maken en de druk op het zorgsysteem te verlichten.