Belgische scale-up bouwt aan virtueel ziekenhuis

Het Belgische Byteflies is met name gespecialiseerd in wearables. Voorbeelden zijn gespecialiseerde telemonitoringoplossingen zoals slimme pleisters voor de opvolging van patiënten met epilepsie, hartproblemen of Covid. Ook in Nederland worden dit soort pleisters of health dots steeds vaker ingezet Het Catharina Ziekenhuis onderzoekt bijvoorbeeld sinds begin 2023 of het gebruik van slimme pleisters op de verpleegafdeling ervoor kan zorgen dat verpleegkundigen minder tijd kwijt zijn aan de dagelijkse handmatige metingen. De komende maanden worden de health dots daarom standaard ingezet bij alle patiënten die opgenomen worden op de afdeling chirurgische oncologie.

Implementatie thuismonitoring

Het Belgische bedrijf Byteflies timmert op het gebied van dit soort wearables flink aan de weg en is inmiddels geen start-up meer maar een rasechte scale-up die al een aantal jaren succesvol aan de weg timmert. Het doel van het bedrijf is om een voortrekkersrol te spelen op het gebied van thuismonitoring en het gaat, met de nieuwe 4,6 miljoen euro aan investeringsgeld, inzetten op een structurele implementatie van telemonitoring voor de zorg en álle ziektebeelden. Dit gebeurt in de praktijk door betrokken partijen toegang te geven tot monitoringtools op afstand, real-world data en relevante klinische inzichten.

Virtueel ziekenhuis

Co-CEO van Byteflies Hans Danneels: “We proeven bij zorgprofessionals de bereidheid om telemonitoring breder in te zetten. Enerzijds omdat ze de voordelen voor de patiënt zien en anderzijds omdat de druk op de zorg door personeelstekorten hoog blijft. Door ziekenhuisopnames voor een groot deel virtueel te laten verlopen, kunnen we die druk verlichten en voor patiënten een comfortabele en veilige opvolging garanderen. Het is onze ambitie om een patiënt bij te staan in het volledige traject: voor, tijdens en na een ziekenhuisopname. Op die manier wordt het als het ware mogelijk om een virtueel ziekenhuis aan te bieden.”

Opmars telemonitoring

De voorbije jaren, mede onder impuls van de Covid-crisis ontdekten ziekenhuizen de voordelen van telemonitoring. Hierbij wordt een patiënt in zijn eigen omgeving (transmuraal) opgevolgd met slimme technologie. Nu zijn ziekenhuizen er klaar voor om een volgende fase in te gaan waar telemonitoring overal, waar het klinisch relevant is, kan worden ingezet. Het structureel inzetten van virtuele monitoring geeft ziekenhuizen de kans om zich toe te spitsen op gespecialiseerde zorgoplossingen. Het ziekenhuis van morgen zal volgens betrokkenen steeds meer een hybride karakter krijgen dat fysieke en digitale zorgpaden combineert.