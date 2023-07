Desinfectierobot SAM werkt met verbinding van KPN IoT

Bacteriën, schimmels en virussen zijn een plaag voor ziekenhuizen. Uit recente cijfers van het RIVM blijkt dat in 2021 ruim vijf procent van de patiënten een zorginfectie opliep. Die infecties kunnen onder andere leiden tot gezondheidscomplicaties, een langere opnameduur, hogere kosten en soms zelfs tot overlijden. Desinfectierobot SAM van Loop Robots kan een patiëntenkamer in 12 minuten tijd volledig desinfecteren.

Het bedrijf koos voor de connectiviteit voor KPN IoT. “Want zonder betrouwbare connectiviteit gaat het gewoon niet werken”, zegt Mark van de Vrede, Chief Commercial Officer en medeoprichter van Loop Robots.

Desinfectierobot rekent af met zorginfecties

Het desinfecteren van ruimtes, zoals een patiëntenkamer, OK of het laboratorium, is van groot belang voor de veiligheid in ziekenhuizen. Dat is vrijwel altijd nog een handmatig en arbeidsintensief proces dat ook niet zonder gevaar is voor de medewerkers die deze taken moeten uitvoeren. Om nog maar te zwijgen van het personeelstekort waar vrijwel alle ziekenhuizen en zorginstellingen mee kampen. Robotisering biedt voor al deze uitdagingen een oplossing. Desinfectierobot SAM is een van de oplossingen, ontwikkeld door het Nederlandse Loop Robots, die furore maakt.

“Mensen zijn goed in het weghalen van het zichtbare vuil, maar virussen, schimmels en bacteriën zie je niet. Het grote verschil tussen robots en mensen is dat robots geen menselijke fouten maken. Met SAM weet je zeker dat er altijd een goede desinfectie plaatsvindt. Van de kwaliteit van die desinfectie doet SAM verslag in een rapportage die via een internetverbinding naar een cloudomgeving wordt gestuurd.”, aldus Mark de Vrede.

Ook in andere farmaceutische omgevingen

Robot SAM doet zijn intrede in steeds meer Nederlandse en Belgische ziekenhuizen. Onlangs werd hij verwelkomd in het HagaZiekenhuis, maar ook in het St. Antonius en bij CWZ maakt SAM al zijn desinfecterende rondjes. Loop Robots denkt inmiddels na over een bredere inzet van zijn desinfectierobot. Van de Vrede noemt onder andere cleanrooms van farmaceutische bedrijven als toekomstig werkgebied van SAM.

In minder dan een kwartier elimineert SAM tot 99,9999 procent van de pathogenen die zich bevinden in de lucht en op oppervlakken. En dat zonder gebruik te maken van milieuonvriendelijke chemicaliën en doekjes.

Connectiviteit van KPN IoT

Mede vanwege de belangrijke taak die SAM uitvoert, is het belangrijk dat hij beschikt over een betrouwbare verbinding. Wifi-netwerken van ziekenhuizen zijn daarvoor niet altijd de meest geschikte oplossing. “Dan ben je ook afhankelijk van de beschikbaarheid van dat netwerk, en van de bereidheid van de IT-afdeling om de robot aan te sluiten. Soms hebben ze liever niet dat externe apparaten op het wifinetwerk worden aangesloten”, zegt Van de Vrede. Daarom heeft Loop Robots gekozen voor een oplossing van KPN IoT.

Daarvoor wordt de robot uitgerust met een M2M (Machine-to-Machine) simkaart. Dit zijn zogenoemde non-steered simkaarten. “Dat betekent dat altijd het beste netwerk wordt geselecteerd, waar ter wereld SAM ook wordt ingezet. Of dat nu in Nederland of België is, of in de toekomst in een ziekenhuis in Houston”, vertelt Dennis de Zwart, Account Director bij KPN IoT. Alle simkaarten die worden uitgerold, zijn via het Cisco Control Center centraal te beheren.