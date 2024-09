API's worden must in zorg, maar voorkom wildgroei

Steeds meer zorgorganisaties zetten geavanceerde technologieën, systemen en processen in om patiënten en zorgprofessionals te ondersteunen en om organisatorische uitdagingen aan te gaan. Denk aan het gebruik van 'Internet of Things'-functionaliteiten voor slimme monitoringssystemen. Maar de groeiende interesse in geavanceerde technologieën brengt voor veel zorgorganisaties ook een struikelblok met zich mee. Er wordt in de zorg immers nog met veel uiteenlopende en verouderde systemen gewerkt, die inefficiënt zijn en vaak niet of lastig kunnen samenwerken met modernere technologieën. Wanneer zorgorganisaties hier tegenaan lopen, kan het integreren van systemen via API’s uitkomst bieden. Maar hoe werkt dit precies en welke voordelen levert het op?

Om de integratie tussen systemen succesvol te realiseren, vormen API’s een essentieel instrument. Je zou ze kunnen zien als digitale stekkerdozen die alle applicaties met elkaar verbinden. Wanneer de applicaties met elkaar verbonden zijn via API's, zijn deze systemen in staat om realtime data uit te wisselen en functionaliteiten van andere systemen te gebruiken.



Maar hoe werkt dat precies in de praktijk? Stel je voor dat een patiënt regelmatig gezondheidsgegevens via een app invoert, zoals de hoogte van de hartslag en de bloeddruk, slaappatronen en oefeningen die hij of zij doet. Via API’s kan deze gezondheidsapp direct communiceren met het elektronisch patiëntendossier (EPD) van de patiënt. Alle gegevens worden dus naar het EPD gestuurd en daar wordt het naadloos geïntegreerd met de medische informatie die is vastgelegd tijdens eerdere bezoeken aan een arts. Het grote voordeel hiervan is dat zowel de patiënt als de zorgprofessional een vollediger beeld van de gezondheid van de patiënt krijgen.

Diverse voordelen

De integratie van de verschillende IT-systemen levert uiteindelijk verschillende voordelen voor zorgorganisaties op. Zo vereenvoudigen API’s de registratie en het beheer van gegevens. En kan data ingevoerd in het ene systeem gemakkelijk en snel beschikbaar zijn in het andere systeem. De gestandaardiseerde data-opmaak van API’s zorgt voor consistentie en voorkomt fouten bij de overdracht. Deze zaken zorgen voor een tijdsbesparing en verkleinen tegelijkertijd de kans op handmatige fouten.



Bovendien zorgt de realtime-communicatie van API’s ervoor dat gegevens onmiddellijk worden bijgewerkt, wat vertragingen voorkomt en zorgt voor actuele informatie. Daarnaast kunnen API's ervoor zorgen dat een nieuwe medewerker snel toegang krijgt tot alle systemen die voor deze medewerker nodig zijn.

Noodzaak van API management

API’s kunnen zorgorganisaties veel opleveren, maar ook de kwetsbaarheid vergroten op het gebied van security. En er kan al snel een wildgroei ontstaan van verschillende API’s die ongeveer dezelfde functionaliteiten bieden. Als je de integratie van de systemen veilig en gecontroleerd wilt doen, is API-management onmisbaar. API-management focust zich op het eenvoudig en veilig beheren van de wijze waarop API’s gebruikt worden binnen en buiten de organisatie. Hierdoor behoud je een overzicht welke API’s voor welk doel beschikbaar zijn en het helpt om data te beschermen zodat datalekken voorkomen worden.



Het gebruik van API’s biedt zorgorganisaties de mogelijkheid om een veilige uitwisseling van gevoelige data tussen verschillende systemen te creëren. Hierdoor kunnen zorgprofessionals snel en gemakkelijk toegang krijgen tot alle benodigde en geautoriseerde gegevens. Deze naadloze integratie bespaart waardevolle tijd, waardoor zorgprofessionals zich kunnen focussen op wat het belangrijkst is: de gezondheid van de patiënt.

Wijnand van Plaggenhoef is Product Development Manager bij Visma | Raet.