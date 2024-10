Robotchirurgie bespoedigt herstel na colorectale kanker

Uit een onderzoek, waaraan tussen 2018 en 2022 bijna 600 patiënten aan deelgenomen hebben, blijkt dat robotchirurgie verschillende belangrijke voordelen biedt ten opzichte van de laparoscopische benadering van colorectale resecties. Die uiten zich met name in minder pijn en een sneller herstel.

Tijdens de studie werden de ervaringen vergeleken van patiënten die een robotische versus laparoscopische colorectale resectie ondergingen. Daarbij lag de focus op postoperatieve pijn, postoperatieve opioïdenbehoeften en hoelang het duurde voordat de genezen patiënten weer aan het werk konden gaan. De robotische benadering presteerde beter dan laparoscopisch op alle drie gebieden. De resultaten van het onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in het Journal of Robotic Surgery.

Colectorale resectie

Een colorectale resectie is een chirurgische ingreep waarbij een deel of de gehele dikke darm en/of het rectum wordt verwijderd, vaak uitgevoerd om aandoeningen zoals colorectale kanker, diverticulitis of inflammatoire darmziekte te behandelen. Het doel van de operatie is om het zieke of beschadigde deel van de dikke darm of het rectum te verwijderen en in sommige gevallen om de gezonde uiteinden van het spijsverteringskanaal weer met elkaar te verbinden.

Afhankelijk van een aantal variabelen kan de chirurg open chirurgie, laparoscopie of robot-geassisteerde technieken gebruiken, waarbij de chirurg de operatie uitvoert met behulp van joysticks om robotarmen te besturen, voor de resectie.

Minder pijn(medicatie) na robotchirurgie

Het onderzoek beschreeft de resultaten van 578 patiënten die tussen 2018 en 2022 een robot- of laparoscopische colorectale operatie ondergingen. Ontdekt dat patiënten in de zogenoemde robotchirurgie groep, na correctie voor variabelen, meldden dat ze aanzienlijk minder pijn te ervaren tijdens zowel de ziekenhuisopname als een week na ontslag dan patiënten in de laparoscopische groep.

Patiënten in de robotgroep hadden ook een significant lager opioïdengebruik. Tot slot gingen degenen die een robotoperatie ondergingen eerder aan het werk dan degenen in de laparoscopische groep, onder patiënten die weer aan het werk gingen, gemiddeld bijna twee dagen eerder, 2,1 dagen na ontslag versus 3,8.

Stabiele ingreep met minder weefselschade

De wetenschappers suggereren dat de meerdere interne gewrichten van de robotarm en de verbeterde stabiliteit de verstoring van de weefsels van de buikwand verminderen, waardoor de postoperatieve genezing wordt versneld.

"De meeste patiënten en artsen weten dat minimaal invasieve chirurgie, waaronder zowel laparoscopische als robotische chirurgie, beter is dan open chirurgie, indien haalbaar. Maar ik denk niet dat het wordt gewaardeerd dat robotische chirurgie extra voordelen biedt ten opzichte van laparoscopische chirurgie. Dit artikel laat mooi zien wat robotchirurgen al een tijdje vermoedden, namelijk dat patiënten minder pijn ervaren met deze aanpak", Umut Sarpel, MD, hoofd van de afdeling Chirurgische Oncologie bij BIDMC.

In Nederland wordt maakt het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) sinds 2022 ook gebruik van een speciale chirurgische robot, de Hugo RAS van Medtronic, voor onder andere colorectale operaties, maar ook bij urologische en gynaecologische ingrepen. “Robotchirurgie is een logische volgende stap en de ongeëvenaarde precisie en stabiliteit bieden fantastische mogelijkheden voor de toekomst”, zei colorectaal chirurg David Zimmerman van het ETZ destijds.