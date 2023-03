Een digitale spoedmelding van Huisartsenpost Westland naar de Geneeskundige Meldkamer Haaglanden levert sneller de juiste spoedzorg op als de HAP de inzet van een ambulance nodig vindt. De ambulancezorg rond de patiënt wordt sneller georganiseerd en de kwaliteit verbeterd, aldus Rita Stegerman (verpleegkundig centralist) in een artikel op de website van Met Spoed Beschikbaar.

“De triage-uitkomst en de gegevens van de patiënt ontvangen we direct vanaf de huisartsenpost in het meldkamersysteem. Deze informatie staat ook in het systeem in de ambulance. Daardoor kan het gesprek korter zijn en worden misverstanden of tikfoutjes voorkomen.”

Gegevens direct beschikbaar

De huisartsenpost stuurt, met de vernieuwde spoedmelding, de triage-uitkomst en de gegevens van de patiënt digitaal door. Deze triage en gegevens zijn dan direct beschikbaar in het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) bij de meldkamer. Dit geeft tijd- en kwaliteitswinst en verkort de telefonische wachtrij. Voorheen werden deze data handmatig ingevoerd.

“Als wij al een triage gedaan hebben of zelfs al een waarneemverslag van de huisarts hebben, dan kunnen die gegevens eenvoudig naar de meldkamer gestuurd worden”, vertelt Nathalie van Rijn (teamleider huisartsenpost). “Deze informatie hoef ik niet meer te vertellen en de centralist hoeft deze informatie niet opnieuw op te schrijven in het eigen systeem.”

‘Warme’ overdracht blijft

Dit levert zowel de meldkamer als de HAP grote tijdswinst op, benadrukt Van Rijn. Zij voegt hieraan toe dat er nog steeds telefonisch contact is. Deze ‘warme’ overdracht vindt plaats om de juiste urgentie en vervolgactie te bepalen. “Maar dit contact is nu vlot en zorgvuldig, zodat we sneller weer beschikbaar zijn voor andere patiënten.”

ICT-leveranciers CompuGroup Medical en Enovation zijn verantwoordelijk voor de technische realisatie. In opdracht van Ambulancezorg Nederland heeft Enovation de techniek dusdanig ingericht dat deze gemakkelijk beschikbaar kan worden gemaakt voor alle meldkamers ambulancezorg in Nederland.

Verbetering spoedzorg

Het in programma ‘Met spoed beschikbaar’ heeft tot doel zorgverleners in de acute zorg te ondersteunen met digitale uitwisseling van gegevens. Dit zorgt voor eenvoudiger en betere uitwisseling van patiëntdata. Een patiënt krijgt zo sneller de juiste zorg. ‘Met spoed beschikbaar’ is een samenwerking tussen de landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken spoedzorgaanbieders, Patiëntenfederatie Nederland, VWS, Zorgverzekeraars Nederland, Nictiz en VZVZ.

Het programma begon in 2020 met twee pilots voor het digitaal versturen van data tussen HAP en Spoedeisende hulp (SEH) van ziekenhuizen. Daarna volgden onder meer Koploperprojecten voor digitale uitwisseling tussen regionale ambulancevoorzieningen (RAV) en een SEH en in september 2021 voor het eerst tussen een ambulancemeldkamer en een HAP.