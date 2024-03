Heliumvrije MRI-systemen in opkomst

Philips heeft tijdens de European Congress of Radiology (ECR) ook aangekondigd dat de vrijwel heliumvrije MRI-systeem mobiel is en in een vrachtwagen kan worden geplaatst. De eerste BlueSeal MR mobiele unit die in Europa is ontwikkeld, is voor de in Denemarken gevestigde Agito Medical Imaging. Het systeem is 900 kilogram lichter dan een traditioneel systeem en heeft geen ‘quenchpijp’ nodig. Bij een traditioneel systeem was dat wel nodig om het grote volume helium in geval van nood veilig en snel uit een gebouw te verdrijven.

“Deze technologie van Philips is een antwoord op de groeiende bezorgdheid over problemen in de toeleveringsketen van helium. Bovendien hebben de MRI-scanners met de BlueSeal-magneettechnologie sinds 2018 ruim 1,9 miljoen liter helium bespaard”, vertelt Business Leader MR, Ruud Zwerink.

MRI-systemen zonder helium

Philips introduceerde in 2018 naar eigen zeggen ’s werelds eerste MRI-systeem zonder helium door een verzegelde magneet. Ingenia Ambition X 1.5MR beloofde een sterk verbeterde productiviteit door een volledig verzegelde BlueSeal magneet technologie en workflow-innovaties. zij stelde destijds met de introductie een volgende stap te zetten in de voortdurende verbetering van zijn digitale MRI-portfolio. De eerste commerciële installatie van de Ingenia Ambition X werd toen voltooid in Spital Uster Hospital in Zwitserland.

Heliumvrije operatie

Tijdens de radiologieconferentie #RSNA23 heeft Philips in november vorig jaar de nieuwste innovaties kunnen tonen aan radiologen en andere aanwezigen. De nieuwe vindingen bestonden onder meer uit echografiesystemen die met meer zekerheid diagnoses kunnen maken en die het werken efficiënter maken.

Een voorbeeld van deze innovaties was ’s wereldste eerste mobiele MRI-systeem dat heliumvrij opereert en wordt ondersteund door cloud-oplossingen op basis van AI. Onder de noemer ‘Care Means the World’ werd de nieuwe campagne gelanceerd waarbij mens en milieu centraal staan.

Innovaties helpen bij werkdruk

De druk op het personeel in de gezondheidszorg is bijzonder groot voor laboranten en echoscopisten. Ongeveer 45% van de radiologen heeft te maken met symptomen van een burn-out. Mede daarom heeft Philips energie gestoken in het ontwikkelen van vernieuwende, diagnostische beeldvormingen en bijbehorende IT-oplossingen die de zorgverleners in hun werk kunnen helpen.