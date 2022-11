Innovatieve bewakingsapparatuur maakt zorg beter

CWZ geeft op het gebied van innovatieve oplossingen vol gas en dat blijkt ook weer uit deze innovatieve patiëntbewakingsapparatuur. Ale Houtsma, voorzitter van de Raad van Bestuur van CWZ: “Het is de hoogste tijd dat we vol gas geven om noodzakelijke veranderingen in te zetten binnen de zorg. De problemen die op ons af komen, zoals de door de vergrijzing toenemende zorgvraag in combinatie met de personeelskrapte, de alsmaar stijgende kosten maar ook de klimaatcrisis, vragen om een snelle, adequate aanpak. De inzet van hybride zorg, waarbij we fysieke zorg combineren met zinnige digitale zorg, is hierbij een hele belangrijke sleutel en tegelijkertijd een van de pijlers van waarde-gedreven zorg”

Toekomstbestendige zorg

Het gaat bij die veranderingen om vergaande digitalisering, thuismonitoring maar ook om robotisering in de OK én in de logistiek. In oktober 2021 kwam bijvoorbeeld nog de desinfectierobot Sam in dienst om medewerkers zwaar werk uit handen te nemen. Ook werd in 2021 onder meer een state of the art hybride OK in gebruik genomen. De nieuwe patiëntbewakingsapparatuur past goed binnen deze ontwikkelingen, want deze geeft patiënten en zorgverleners meer flexibiliteit en vrijheid; hetgeen uitstekend pas bij het concept passende zorg.

Spoedzorg betekent samenwerking

CWZ staat dag en nacht klaar voor mensen in de regio die spoedzorg nodig hebben. Het ziekenhuis werkt hiervoor samen met huisartsen, tandartsen en apothekers op het Spoedplein en andere partners in de regio. CWZ wil haar rol hierin versterken. Één van de onderdelen op dit gebied is de vervanging van de huidige door nieuwe Vital Signs patiëntbewakingsmonitoren op de SEH, die tot stand gekomen zijn dankzij samenwerking tussen zorgverleners, medisch technologen, ICT-ers en consultants van zowel CWZ als GE Healthcare. Roeland Heessen, SEH-arts, en Arjan Ruiken, SEH-verpleegkundige vertellen: ‘Met de nieuwe apparatuur en de samenwerking met GE Healthcare is onze afdeling volledig toekomstbestendig. Dat maakt de weg vrij voor nieuwe inzichten en mogelijkheden op het gebied van de bewaking van vitale functies van onze patiënten.’

Nieuwe patiëntbewakingsapparatuur: flexibel en praktisch

De nieuwe bewakingsapparatuur is flexibel en praktisch en gekoppeld aan het EPD. Op die manier kunnen de vitale waarden van een patiënt op elk gewenst moment bekeken worden. Niet alleen op het EPD maar ook op de moderne schermen op de afdelingen. Zorgverleners kunnen zo in één oogopslag goed zien hoe het met de patiënt gaat en direct ingrijpen als dat nodig is. Met het nieuwe systeem kan het observeren van patiënten op verschillende wijzen, centraal of decentraal, gebeuren.

Voor patiënten zijn er ook de nodige voordelen. Allereerst zijn de monitoren een stuk kleiner en krijgen ze met minder plakkers en kabels te maken. Ook fijn is dat de patiënt slechts één keer hoeft te worden aangesloten op de innovatieve apparatuur. Zo krijgen patiënten meer bewegingsvrijheid en die zal in de toekomst nog verder worden uitgebreid als draadloze, mobiele patiëntbewakingsapparatuur haar intrede doet.

De nieuwe monitoren worden ook direct verbonden aan een wifi netwerk. Dit betekent dat de patiënt ook tijdens transport naar een andere afdeling of locatie veilig in de gaten kan worden gehouden. Jean-Pierre van Beers, lid raad van bestuur CWZ: “De Vital Signs bewakingsapparatuur is een mooi voorbeeld van essentiële techniek, die ons helpt in onze strategische ambities om patiënten digitale zorg en zorg op afstand te bieden. Dat doen we samen met zorgverleners, ICT-collega’s en digitale partners zoals GE Healthcare.”