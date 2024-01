Philips pleit op World Economic Forum voor duurzame zorg

Het World Economic Forum is een evenement waar het bedrijfsleven en de politiek jaarlijks bijeenkomen om met elkaar te praten over grote, maatschappelijke problemen. De delegatie vanuit Philips reisde naar Zwitserland om te praten over een duurzame en rechtvaardige gezondheidszorgagenda. Thema’s als duurzaamheid, AI en wereldwijde toegankelijkheid van de zorg staan hoog op de agenda van techgigant Philips en dat bleek tijdens het forum opnieuw.

Het bedrijf is bijvoorbeeld hard op weg om 30 procent aan circulariteit te bereiken. Tevens helpt de multinational ziekenhuizen om hun footprint te verlagen en ondertekende het in december 2023 de voor de zorg zo belangrijke Green Deal. Verder timmert Philips stevig aan de weg met slimme technologische oplossingen om zorg ook in ontwikkelingslanden en afgelegen gebieden, kortom overal ter wereld, beschikbaar te maken.

AI in de gezondheidszorg

Op de website van het World Economic Forum stonden voorafgaand aan het event al twee opiniestukken namens CEO Roy Jakobs en Deeptha Khanna, Chief Business Leader, Personal Health bij Philips. Eén artikel heeft de titel AI ‘AI in healthcare: Buckle up for change, but read this before takeoff’ en richt zich op het omarmen van de kracht van AI in de gezondheidszorg op een verantwoorde en rechtvaardige manier. “We moeten AI omarmen en de onmiddellijke voordelen benutten, maar ook weloverwogen stappen nemen om de risico’s te beperken”, schrijven de auteurs.

Toegankelijkheid zorg voor minderbedeelden

Shez Partovi, Chief Innovation & Strategy Officer en Chief Business Leader of Enterprise Informatics, nam deel aan een paneldiscussie en legde daar goed uit hoe je technologie, zoals AI, kunt inzetten om zorg toegankelijker te maken. Hij noemde daarbij het voorbeeld van Philips Lumify, waar kunstmatige intelligentie het gebruik simpeler maakt. Het apparaat is dankzij AI namelijk veel sneller toegankelijk. Er is dus geen maandenlange training voor nodig, waardoor het wereldwijd ingezet kan worden voor minderbedeelde gemeenschappen.

Volgens Partovi is er nog veel werk aan de winkel om de gaten in de gezondheid te dichten. Meer dan ooit worden gemeenschappen over de hele wereld geconfronteerd met uitdagingen die een rechtvaardige toegang tot zorg in de weg staan. Het loopt van beleids- en financieringsbarrières tot en met distributieproblemen. Shez Partovi: “We hebben nu een prachtige kans om AI-gestuurde innovaties en informatica op het gebied van gezondheid te ontwikkelen, die een blijvende, positieve impact hebben op mensen in gebieden met weinig middelen.”

Gezondheidszorg voor vrouwen

Deeptha Khanna schreef speciaal een paar weken voor het event voor de website van het World Economic forum het opiniestuk ‘Women’s healthcare needs are changing’: How do we meet them where they are?”. Het artikel bespreekt de enorme verschillen in de behandeling van vrouwen en het belang van het leveren van zorg die speciaal voor hen op maat gemaakt is én goed schaalbaar is. Deeptha: “We moeten luisteren naar vrouwen, de unieke gezondheidsbelemmeringen waarmee ze te maken hebben begrijpen en onszelf uitdagen om te innoveren op manieren die hen helpen waar ze zijn.”

World Economic Forum & duurzaamheid

Robert Metzke, hoofd Duurzaamheid Philips nam deel aan een sessie op het World Economic Forum over de dringende behoefte aan klimaatgerichte gezondheidszorgmodellen en de noodzaak om de

CO2-uitstoot van de gezondheidszorg te verlagen. Hij sprak in deze sessie over de uitdagingen om duurzaamheid bespreekbaar te maken in de gezondheidszorg en op welke manieren die decarbonisatie kan worden bereikt.

Volgens Robert Metzke is een gezondheidsgerichte aanpak nodig om de klimaatverandering tegen te gaan. “We kunnen niet doorgaan met het behandelen van patiënten terwijl we de planeet vervuilen. Daarom werken we bij Philips samen met wereldwijde belanghebbenden, waaronder toonaangevende ziekenhuizen en zorgaanbieders, om ervoor te zorgen dat gezondheidszorg betaalbaar, duurzaam en toegankelijk is voor iedereen – niet alleen voor de gelukkigen.”

Samenwerking: de sleutel tot succes

Naast duurzaamheid en slimme en inclusieve technologie stond het thema ‘samenwerking’ tijdens het World Economic Forum hoog op de agenda. In een speciaal panel bespraken verschillende deelnemers bijvoorbeeld over wat er nodig is om effectieve publiek-private partnerschappen te stimuleren om maatschappelijke doelen te bereiken.

Jan-Willem Scheijgrond, Vice-President Government and Public Affairs, nam hier namens Philips aan deel en sprak over het proces achter de partnerschappen bij Philips. Voor Philips is het bijvoorbeeld al sinds jaar en dag logisch om te kijken welke producten er zijn en hoe ze bijdragen aan het behalen van maatschappelijke doelen, maar het bedrijf kwam er langzaam achter dat er nog meer bij komt kijken om die doelen te behalen. “We móeten samenwerken om verandering mogelijk te maken”, stelt CEO Roy Jakobs dan ook.