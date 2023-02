Vliegwielcoalitie lanceert Wegwijzer Telebegeleiding

Het doel van de wegwijzer is om patiënten, zorgverleners en projectleiders wegwijs te maken in het aanbod van telebegeleiding in Nederland. In de wegwijzer staat een overzicht van elf specialismen en achttien bijbehorende aandoeningen. Per aandoening staat niet alleen hoe betrokkenen de telebegeleiding ervaren, maar worden ook best practices getoond en succesfactoren getoond.

Wie zijn eigen organisatie mist in de wegwijzer of graag een inspirerend verhaal wil toevoegen, wordt op de website van de coalitie opgeroepen om dit te delen. Het doel van de Vliegwielcoalitie is namelijk het opschalen van digitale zorg in het belang van patiënt en zorgsector.

Cardiologie in de wegwijzer

Om een beter idee te krijgen van de inhoud van de wegwijzer lichten we één specialisme, cardiologie, eruit. Wie cardiologie aanklikt ziet dat of er telebegeleiding beschikbaar is voor atriumfibrilleren, cardiothorocale chirurgie, chronische hypertensie, hartfalen en hartrevalidatie. Tevens is er een literatuurlijst beschikbaar voor wie naar wetenschappelijke onderbouwing zoekt voor deze specifieke cardiologische thuismonitoring. Maar onder het kopje cardiologie zijn ook aanbieders van verschillende vormen van zorg op afstand, leveranciers en inspirerende verhalen te vinden. Al die informatie is op de wegwijzer niet alleen voor cardiologie te vinden, maar dus ook beschikbaar voor tien andere specialismen zoals chirurgie, COVID 19 en oncologie.

Vliegwielcoalitie verbreedt digitale scope

Tot nu toe lag de focus van het samenwerkingsverband van de Vliegwielcoalitie op digitaal gebied met name op telebegeleiding en digitale keuzehulpen vanuit de ziekenhuizen. Sinds kort heeft de coalitie de focus verbreed en richt ze zich ook op de wijkverpleging. Het Vliegwiel voor digitale innovaties in de wijkverpleging stimuleert de innovatie en inzet van technologieën in de wijkverpleging. Hiervoor ging onlangs de campagne #zokanhetook van start, die nog tot 20 februari 2023 loopt.

De campagne roept medewerkers in de wijkverpleging op het gesprek met cliënten te beginnen over digitale zorg. De campagne met advertenties op LinkedIn en YouTube laat de voordelen zien van onder andere de medicijndispenser, leefstijlmonitoring, thuismeten, telebegeleiding en beeldbellen voor cliënten die zorg thuis ontvangen.