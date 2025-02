‘We moeten een positieve cultuur rond innovatie creëren’

Wat is de huidige stand van zaken van digitalisering in de gezondheidszorg in Europa vanuit het oogpunt van een expert? Hoe zal de vooruitgang op het gebied van AI deze beïnvloeden, wat kunnen we leren van de VS en wat kan Europa beter doen? Interview met Prof. Dr. Ariel Dora Stern, Alexander von Humboldt Professor voor digitale gezondheid, economie en beleid aan het Hasso Plattner Instituut.

Hoe beoordeelt u de digitalisering van de gezondheidszorg in Europa? Beoordeelt u dit proces optimistisch of bezorgd?

Ik zou zeggen dat ik het proces bekijk met een gezonde dosis van beide! Er is nog veel werk te doen, maar er zijn ook enorme mogelijkheden om te leren van wat elders goed heeft gewerkt en wat niet, met name in de VS, waar het digitaliseringsproces in de gezondheidszorg begin 2009 serieus is begonnen met de HITECH Act.

Europese gezondheidszorgstelsels hebben nu een verplichting tegenover patiënten om digitale transformatieprojecten te versnellen en tegelijkertijd slimmer te werken door te bouwen aan patiëntgerichtheid, te zorgen voor digitale gelijkheid en zich te richten op het effectiever laten werken van artsen in plaats van bij te dragen aan hun burn-out.

Welke economische, politieke of sociale gebeurtenissen van de afgelopen 12 maanden zullen de grootste invloed hebben op de digitale transformatie van de sector?

Ik ben voorzichtig optimistisch over projecten zoals de European Health Data Space, maar een succesvol EHDS zal het resultaat zijn van een goede digitale transformatie, niet de katalysator ervan. Net als zoveel anderen ben ik enthousiast over de toepassingen van AI, maar ik denk dat we vaak aan het verkeerde eind beginnen: grote, representatieve datasets vormen de basis voor algoritmen van hoge kwaliteit - en die hebben we voor het grootste deel van Europa gewoon nog niet. Dus terwijl we praten over de transformatieve producten die we kunnen bouwen, ben ik vooral enthousiast over de mogelijkheden om AI-tools te gebruiken om gezondheidsgegevens zowel retrospectief als prospectief te digitaliseren.

Zijn er technologieën die je onlangs hebben verrast of indruk op je hebben gemaakt?

Eind vorig jaar organiseerden we het jaarlijkse symposium van de Duitse Society for Digital Medicine in het Hasso-Plattner-Instituut, waar ik een real-time demonstratie zag van een onderzoeksteam van het Universitair Medisch Centrum Hamburg-Eppendorf van hun medische taalmodel ARGO. Het ziekenhuis gebruikt het om artsen te helpen bij het genereren van medische rapporten.

Vergelijkbare technologieën worden al op grote schaal gebruikt in de VS (en in mindere mate in andere Engelstalige omgevingen), maar dit was een van de eerste producten van eigen bodem die ik in Europa heb gezien. Ik ben al lang enthousiast over het potentieel van AI-tools om de administratieve last voor artsen te verminderen, maar de recente ontwikkeling heeft me meer vertrouwen gegeven dat deze tools binnenkort op grote schaal in Europa zullen werken.

Digitale innovatie in de gezondheidszorg wordt vaak bemoeilijkt door regelgeving die is ontworpen voor een traditioneel medicijnmodel. Welke veranderingen zijn nodig om digitale therapieën wijdverbreid te maken en in welke context zijn ze het meest zinvol?

Aan beide zijden van de Atlantische Oceaan worstelen we met het feit dat veel digitale hulpmiddelen - inclusief, maar niet beperkt tot, digitale therapieën - onder onze wettelijke definities van een medisch hulpmiddel vallen. Digitale therapieën zijn inderdaad therapeutische producten, dus het is volkomen gerechtvaardigd om ze te reguleren om ervoor te zorgen dat ze veilig en effectief zijn. Er is echter weinig reden om aan te nemen dat regelgeving die is ontworpen voor medische hulpmiddelen die alleen hardware bevatten, de juiste aanpak is voor deze nieuwe klasse van geneesmiddelen.

Ik ben van mening dat we aparte regelgevingskaders nodig hebben voor alle digitale hulpmiddelen. Dit omvat digitale therapeutica en op zichzelf staande software (waarnaar regelgevers verwijzen als Software as a Medical Device of SaMD), maar ook meer in het algemeen digitaal werkende medische hulpmiddelen, zoals combinatie hardware-softwaresystemen. Regelgeving moet geschikt zijn voor het beoogde doel en afgestemd zijn op de dynamische aard van softwareontwikkeling. Bovendien moeten vergoedingsstrategieën na goedkeuring door de regelgevende instanties evolueren om datzelfde aanpassingsvermogen te weerspiegelen.

Moet Europa een beoordelingskader voor gezondheidstechnologie opzetten dat specifiek gericht is op digitale gezondheid?

Absoluut. Enkele collega's en ik hebben eerder het idee van “Dynamic Health Technology Assessments” voor digitale gezondheidstoepassingen voorgesteld en besproken. Hoewel recente initiatieven in Frankrijk en Duitsland om de regelgeving en vergoedingspaden voor digitale gezondheidsproducten te integreren een goed begin zijn, gaan ze niet ver genoeg in het vaststellen van echt passende, dynamische benaderingen. Toch zijn deze precies wat nodig zal zijn om wijdverspreide toepassing mogelijk te maken.

Het evalueren van de kosten-batenverhouding van digitale innovatie in de gezondheidszorg is een uitdaging, vooral omdat de waarde en voordelen vaak in de loop van de tijd toenemen naarmate schaalvoordelen ontstaan. Hoe moeten beslissingen om te investeren in digitale innovatie worden genomen, zowel op het niveau van de medische instellingen als op het niveau van het overheidsbeleid?

Er zijn een paar belangrijke aspecten waar we rekening mee moeten houden. Het evalueren van de kosten-batenverhouding van digitale innovatie is essentieel, maar meestal hebben we gewoonweg niet de gegevens om dat te doen! Mijn eerste (en blijvende) pleidooi is voor betere gegevens.

Dit sluit aan bij mijn eerdere punt: we hebben ook op dit gebied gegevens van hoge kwaliteit nodig. We kunnen de impact van nieuwe technologieën op de productiviteit niet beoordelen zonder de resultaten en de productiviteit goed te meten. Natuurlijk kunnen de waarde en voordelen van deze innovaties in de loop van de tijd evolueren, maar de eerste stap is het vaststellen van een duidelijke basislijn. Alleen dan kunnen we onderbouwde beslissingen nemen over waar we verder in moeten investeren en waarom.

Wat zijn uw gedachten over het potentieel van kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg? Welke toepassingen waarover momenteel wordt gesproken zijn overhyped en welke hebben een realistische kans op wijdverspreide toepassing?

Ten eerste zijn de grenzen tussen wat wel en wat niet als AI kan worden aangemerkt nu zo vaag dat we niet meer over digitalisering kunnen praten zonder het over AI te hebben. Met andere woorden, zodra gegevens gedigitaliseerd zijn, is het bijna een uitgemaakte zaak dat er algoritmen worden ontwikkeld. In de gezondheidszorg ben ik zeer optimistisch over het potentieel van AI voor administratieve taken, en ik geloof ook dat het in veel gevallen een krachtige aanwinst zal zijn voor het verbeteren van diagnoses en behandeladviezen. Deze laatste toepassingen zullen gereguleerd zijn, dus innovators zullen te maken krijgen met de mismatch in regelgeving die ik eerder noemde, maar er komen al goede producten op de markt.

Zal de AI-wet van de EU de toepassing van AI in de gezondheidszorg belemmeren of juist stimuleren?

Ik denk dat het nog te vroeg is om dat te zeggen, om de eenvoudige reden dat er nog te veel onzekerheid is over de interpretatie ervan. De eerste rechtszaken zullen waardevolle inzichten geven in hoe de EU AI Act zal worden toegepast. Uiteindelijk denk ik dat, ongeacht de uitkomst, meer informatie bedrijven en gezondheidszorgorganisaties zal helpen om betere benaderingen te ontwikkelen voor de implementatie van AI in de toekomst. In het verleden heb ik de kosten van “regelgevingsonzekerheid” in andere markten voor medische producten gedocumenteerd. Een soortgelijke gedachtegang is vandaag van toepassing als we kijken naar de EU AI Act.

Als lid van het Digital Health Cluster aan het Hasso Plattner Institute navigeert u op het snijvlak van Europese en Amerikaanse innovatie. Wat kan Europa leren van de VS over het implementeren van innovatie en vice versa?

Tijdens mijn jaren aan Harvard heb ik nauw samengewerkt met het innovatiecentrum van een van de academische ziekenhuizen van onze universiteit. Sindsdien heb ik geschreven over en onderzoek gedaan naar de rol van ziekenhuisinnovatiecentra - met name die in academische medische centra - en ik ben van mening dat deze structuren een van de beste middelen zijn die Amerikaanse ziekenhuizen hebben om hoogwaardige, kliniekvriendelijke innovaties te stimuleren en in te voeren.

Hoewel er in de Europese ziekenhuizen en gezondheidszorgsystemen geweldige initiatieven en vernieuwers zijn, denk ik dat onze ziekenhuizen nog veel kunnen leren van de manier waarop de VS een positieve innovatiecultuur creëert en de juiste omstandigheden creëert voor vernieuwers van klinische zorg om hun technologieën te commercialiseren.

Er is een voortdurende discussie over de balans tussen door mensen geleverde zorg en algoritmische zorg in de moderne gezondheidszorg. Wat is uw perspectief op deze kwestie?

Mijn perspectief is dat onderzoek zo snel gaat en algoritmen zo snel evolueren, dat ik denk dat we vandaag niet eens kunnen zeggen welke aanpak beter is - althans niet universeel. Als zodanig is het onwaarschijnlijk dat een antwoord dat ik hier geef goed zal verouderen!

Wat heeft u geïnspireerd om hoogleraar Digitale gezondheid, economie en beleid te worden? Wat maakt u het meest enthousiast over dit vakgebied?

Als Alexander von Humboldt Professor had ik de unieke kans om de titel van mijn leerstoel samen met de leiding van het Hasso Plattner Instituut te bepalen. Mijn onderzoek is altijd interdisciplinair geweest, gesitueerd op het snijvlak van technologiemanagement, overheidsbeleid en innovatie in de gezondheidszorg, waarbij ik methoden uit de econometrie en datawetenschap heb gebruikt. Voor het eerst in mijn academische carrière ben ik blij dat ik een titel heb die deze interdisciplinariteit echt weerspiegelt!

Wat zijn uw verwachtingen voor de digitalisering van de gezondheidszorg in 2025?

Snelheid, nauwkeurigheid en beslissingen waarbij de patiënt op de eerste plaats komt!