Bloeddruk meten met een smartphone accessoire

De uitvinders verwachten dat deze accessoire, de BPClip, het regelmatig zelf meten van de bloeddruk gemakkelijk, betaalbaar en toegankelijk te maken. Voor oudere volwassenen en zwangere vrouwen bijvoorbeeld. Die hebben baat bij het regelmatig (zelf) meten van hun bloeddruk om aandoeningen zoals hypertensie sneller te kunnen diagnosticeren en behandelen.

“We hebben een goedkope oplossing gecreëerd om de drempel voor bloeddrukmonitoring te verlagen”, zegt Yinan (Tom) Xuan, een Ph.D. in elektrotechniek en computertechniek en student aan UC San Diego. De ingenieurs hebben een uitgebreide beschrijving van de ontwikkeling en tests van de BPClip gepubliceerd in Nature.

Goedkoop zelf bloeddruk meten

Op dit moment liggen de productiekosten van de BPClip rond de 80 dollarcent, maar de ingenieurs verwachten dat die kosten in de toekomst, bij massaproductie wellicht naar 10 dollarcent kunnen dalen.

“Vanwege hun lage kosten kunnen deze BPClips worden uitgedeeld aan iedereen die ze nodig heeft, maar niet regelmatig naar een ziekenhuis kan gaan. Bij een controle kan de bloeddrukmonitorclip meegegeven worden, net zoals tandartsen een pakje flossdraad en tandenborstel uitdelen na een controle”, zegt senior auteur Edward Wang, een professor in elektrische en computertechniek aan UC San Diego en directeur van de Digital Gezondheidslaboratorium.

Werking wordt uitgelegd in de app

Wat deze BPClip voor het meten van de bloeddruk onderscheidt van andere bloeddrukmeters voor thuisgebruik is niet alleen de prijs, maar ook het gemak in het gebruik. Om de bloeddruk te meten hoeft de gebruiker alleen zijn vingertop op de BPClip te leggen. Het aanbrengen, en kalibreren, van een manchet is dus niet nodig.

Vervolgens wordt de gebruiker via de bijbehorende app precies door het meetproces geleid. Die app geeft precies aan hoe lang en hoe hard de vingertop op de BPClip gedrukt moet worden. “Onze oplossing is een kalibratievrij systeem, wat betekent dat u ons apparaat gewoon kunt gebruiken zonder een andere bloeddrukmeter aan te raken om een betrouwbare bloeddrukmeting te krijgen”, aldus Wang.

Bloeddruk meten met camera en flitser

De BPClip is feitelijk een 3D-geprint plastic hulpstuk dat over de camera en flitser van een smartphone past. Hij lijkt op een pinhole-camera die tegenwoordig in heel veel smartphones aanwezig is. Wanneer de gebruiker op de BPClip drukt, licht de flitser van de smartphone de vingertop op. Dat licht wordt vervolgens door een kanaal ter grootte van een gaatje naar de camera geprojecteerd als een afbeelding van een rode cirkel. Een veer in de clip stelt de gebruiker in staat om met verschillende krachtniveaus te drukken. Hoe harder de gebruiker drukt, hoe groter de rode cirkel.

De smartphone-app haalt twee belangrijke stukjes informatie uit de rode cirkel. Door te kijken naar de grootte van de cirkel, kan de app de hoeveelheid druk meten die de vingertop van de gebruiker uitoefent. En door naar de helderheid van de cirkel te kijken, kan de app de hoeveelheid bloed meten die in en uit de vingertop gaat. Een algoritme zet deze informatie om in systolische en diastolische bloeddrukmetingen.

Tests en doorontwikkeling

De BPClip smartphone accessoire voor bloeddrukmeting is inmiddels al getest op 24 vrijwilligers van het UC San Diego Medical Center. De resultaten waren vergelijkbaar met die van een bloeddrukmanchet. Op dit moment is de BPClip getest met één type smartphone, maar het huidige ontwerp van de clip zou volgends de onderzoekers theoretisch ook moeten werken op andere telefoonmodellen.

De volgende stappen die nu genomen moeten worden zijn onder meer het gebruiksvriendelijker maken van de technologie, vooral voor oudere volwassenen, Daarnaast moeten ook nog meer het testen uitgevoerd worden om de nauwkeurigheid van de metingen verder te verbeteren. Bijvoorbeeld met verschillende huidtinten. Op dit moment is het BPClip nog een prototype dat doorontwikkeld moet worden tot een meer universeel ontwerp.

Wang heeft samen met Colin Barry, een co-auteur van de krant die een student elektrotechniek en computertechniek is aan UC San Diego, Billion Labs opgericht om de technologie te verfijnen en te commercialiseren.