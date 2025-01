ICT Praktijkscan ondersteunt huisartsen bij digitalisering

Niet iedere huisarts is even ver gevorderd met het digitaliseren van zorgtaken. Naast de koplopers zijn er praktijken waar de ICT nog in de kinderschoenen staat. Het gat tussen wat mogelijk is op ICT-gebied en de mate waarin de toepassingen daadwerkelijk worden gebruikt, wordt steeds groter, merkt huisarts en voorzitter van CMIO Netwerk Eerste Lijn, Willemijn Edel.

“Daarom hebben wij in de regio Rijnmond in 2020 de ICT Praktijkscan voor huisartsenpraktijken ontwikkeld. Inmiddels hebben we ook meerdere spelvarianten bedacht die nut en noodzaak van digitaliseren aan het licht brengen.” De betreffende zorgverzekeraar in de regio juichte het initiatief toe en stelde budget beschikbaar voor huisartsen om te gaan investeren in digitalisering.



“Je staat er niet altijd bij stil maar in de huisartsenzorg wordt er nog altijd veel gebeld of met papieren gewerkt”, stelt Edel in ICT&health 1. “Zeker als je dat vergelijkt met bedrijven zoals KLM of bol.com die online hun klanten verder helpen. Dat zou in de huisartsenzorg ook best kunnen. We kunnen het werken in de zorg zoveel eenvoudiger maken voor zowel de zorgverlener als voor de patiënt door te gaan digitaliseren. Maar dat betekent dan wel dat je in je huisartsenpraktijk de basis-ICT goed op orde moet hebben. Ook moet je anders gaan werken. Je kunt bijvoorbeeld een deel van je spreekuur loslaten en vervangen door het afhandelen van de e-consulten. Digitaliseren betekent ook gedragsverandering.”

Focus ICT Praktijkscan

Inmiddels hebben ongeveer honderd huisartsenpraktijken in de regio Rotterdam een bezoek gehad van het digitaliseringsteam van CMIO Netwerk Eerste Lijn. Het inventariserend onderzoek door het team zit nu in de afrondende fase. De ICT Praktijkscan richtte zich op hardware en op software. Maar ook ogenschijnlijk simpeler kwesties werden aan de kaak gesteld.



Edel: “Er werd bijvoorbeeld ook de vraag gesteld of het personeel met tien vingers kan typen. Of bijvoorbeeld: liggen er overal wachtwoordbriefjes in de praktijk? Het is zeker goed dat we ook dit soort basale vragen hebben gesteld want één van de conclusies uit het onderzoek is dat er best huisartsen en praktijkmedewerkers zijn die gebaat zijn bij het verbeteren van hun digitale vaardigheden.”



Het digitaliseringsteam merkte dat als het goed zit met de basisbeginselen van ICT, de huisartsen en hun medewerkers ook enthousiaster worden over de inzet van het gebruik van digitale middelen. Zo werd het e-consult nog relatief weinig ingezet vanwege het gebrek aan digivaardigheid. Een ander aspect dat uit de praktijkscan naar voren kwam, is dat huisartsen en hun medewerkers weinig oog hebben voor cybersecurity. Een niet onbelangrijk onderwerp nu in de tweede helft van 2025 de Europese wetgeving, de Cyberbeveiligingswet, in werking treedt.

Vervolgstappen

Redenen genoeg voor het digitaliseringsteam van Rijnmond Dokters om een vervolg te ontwikkelen op de ICT Praktijkscan, stelt Edel. “We hebben momenteel meerdere projecten lopen op het gebied van ICT-ontwikkeling, waaronder de Virtual Reality-experience en de Cyber Escaperoom. In de VR-experience staan de deelnemers met een VR-bril op in een digitale huisartsenpraktijk voor allerlei uitdagingen. In verschillende scenario’s die ze te zien krijgen, moeten ze zelf met een oplossing komen voor de problemen komen. En de sleutel tot een succesvolle oplossing is uiteraard een digitale oplossing en niet eentje waarbij de gebruikelijke, verouderde werkwijze een oplossing is.”

Lees het hele artikel in ICT&health 1, die halverwege februari verschijnt.