Innovatieve CT-scanner, duurzame OK-kleding en bestuurswisselingen

Wekelijks ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de komst van een innovatieve CT-scanner bij het Gelre in Zutphen en de nieuwe duurzame OK-pakken die op de operatiekamers van het Ikazia hun intrede gedaan hebben. Verder ook aandacht voor de ‘coronabonus’ die vanaf 2 september ook aangevraagd kan worden voor Zvw-pgb-zorgverleners en enkele bestuurswisselingen.

Innovatieve CT-scanner in Zutphen

Eind deze maand wordt bij het Gelre Ziekenhuis in Zutphen gestart met de installatie van een nieuwe innovatieve CT-scanner ter vervanging van het huidige model. Met deze nieuwe Dual Source CT-scanner kunnen patiënten dan nóg sneller en beter geholpen worden. Deze investering betekent voor Gelre een volgende stap op weg naar het bieden van de beste innovatieve zorg in beeldtechniek bij de afdeling Radiologie en past bij de doorontwikkeling van de locatie Zutphen van Gelre ziekenhuizen.

Het installatieproces neemt ongeveer twee en een halve week in beslag. Om ervoor te zorgen dat in die periode de zorg voor patiënten niet onderbroken hoeft te worden, is deze week een tijdelijke mobiele CT-scanner geplaatst op het parkeerterrein van Gelre Zutphen.

Duurzame OK-kleding bij Ikazia

Op de operatiekamers van het Ikazia Ziekenhuis wordt sinds medio deze augustus gewerkt met een gloednieuw, duurzaam operatiepak. Het EcoScrub OK-pak is een product van kledingproducent Sarco, en gemaakt van gerecyclede PET-flessen.

De nieuwe pakken worden geleverds door Nedlin en bieden extra comfort dankzij het zachte en vochtafvoerende micropolyester. Het productieproces is bovendien zo ingericht dat er minimaal snijafval is, wat aansluit bij onze inzet voor duurzaamheid. Een volgende stap op de weg naar de verduurzaming van de zorg in het Ikazia.

Coronabonus voor Zvw-pgb-zorgverleners

Vanaf 2 september kunnen pgb-budgethouders een zorgbonus, de zogenoemde ‘coronabonus’, aanvragen voor pgb-zorgverleners binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze bonus is voor Zvw-pgb-zorgverleners die tijdens de coronapandemie een uitzonderlijke prestatie, vaak onder moeilijke omstandigheden, hebben geleverd. Het gaat om een aanvraag voor de 1e zorgbonus van netto € 1.000 en de 2e zorgbonus van netto € 384,71.

De voorwaarden voor deze bonusregeling zijn in lijn met de eerdere regelingen. De budgethouder kan de zorgbonus aanvragen voor een Zvw-pgb-zorgverlener die:

in de periode van 1 maart 2020 tot 1 september 2020 en/of in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 bij de budgethouder werkte op basis van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht;

geen eerste- of tweedegraads familielid is van de budgethouder;

een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd door onder moeilijke omstandigheden zorg te verlenen. Bijvoorbeeld omdat de zorgverlener is blijven werken voor een pgb-budgethouder die het coronavirus had. Of omdat de zorgverlener meer uren heeft moeten maken of geen vakantie heeft kunnen nemen;

nog geen zorgbonus heeft ontvangen;

niet meer dan 2 keer modaal verdient als de zorgverlener voltijds werkt.

Nieuw RvB-lid Slingeland

Op 1 oktober 2024 zal Janet Rekker-Schuring zitting nemen als nieuw lid van de Raad van Bestuur van het Slingeland Ziekenhuis. Zij volgt Paul Nijssen op, die nog tot en met september werkzaam is als interim bestuurder. Rekker is momenteel directeur zorg en bedrijfsvoering bij ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede.

“Mijn hart gaat uit naar het verder ontwikkelen en borgen van de zorg. De durf om veranderingen te willen én te kunnen realiseren. Ik zie kansen in duurzame samenwerkingen en het doorbreken van wellicht aanwezige barrières. Ik wil mijn visie, daadkracht en motivatie graag inzetten om het Slingeland Ziekenhuis verder te versterken en te positioneren”, aldus Janet.

Nieuwe directeur Kennisinstituut V&VN

Deze week (19 augustus) is Caroline Baan gestart als de nieuwe directeur van het Kennisinstituut V&VN. Ze werkte lange tijd bij het RIVM in verschillende (leidinggevende) rollen en heeft als Chief Science Officer (CSO) bij het ministerie van VWS gewerkt. Ook is ze de afgelopen tien jaar bijzonder hoogleraar geweest met als thema ‘integrale gezondheidszorg’ bij Tilburg University.

“Met het nieuwe Kennisinstituut V&VN komt er één plek waar verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten kennis kunnen raadplegen. Dit helpt ze om hun werk zo goed mogelijk te blijven doen en versterkt de kwaliteit van zorg. Ik kijk er enorm naar uit om samen met de collega’s het instituut te gaan uitbouwen”, vertelt Caroline.

Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de content van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.