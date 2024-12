Nieuw dashboard voor betere behandelkeuze bij prostaatkanker

Rijnstate en Radiotherapiegroep hebben een nieuw dashboard geïntroduceerd met behandelresultaten van prostaatkanker. Dankzij het dashboard kunnen patiënten met prostaatkanker samen met hun behandelaar een weloverwogen keuze maken tussen een operatie of een bestraling. De artsen van Rijnstate en Radiotherapiegroep vinden het belangrijk om samen met de patiënt een keuze op maat te maken. Een keuze gebaseerd op wat voor de patiënt belangrijk is voor zijn kwaliteit van leven.

Prostaatkanker kan vaak met zowel een operatie als een bestraling worden behandeld. De keuze die dan wordt gemaakt, is gebaseerd op wat voor de patiënt belangrijk is voor zijn kwaliteit van leven. Eventuele bijwerkingen van deze behandelingen spelen een belangrijke rol. Denk daarbij aan urine-incontinentie, darmklachten, ontlastingsproblemen en erectiestoornissen. De weging van deze bijwerkingen is voor iedere patiënt anders.

Vergelijken

Rijnstate en Radiotherapiegroep hebben daarom samen een dashboard gemaakt dat inzicht biedt in de bijwerkingen op de korte- en de lange termijn. Ook het herstel van de bijwerkingen is hierin meegenomen. Het dashboard is samengesteld uit gegevens van patiënten die zijn behandeld in Rijnstate en/of Radiotherapiegroep. Patiënten bekijken samen met hun arts de bijwerkingen van anderen met een vergelijkbaar ziektebeeld van prostaatkanker. “De patiënt ziet zijn eigen gegevens, maar ook de gegevens van patiënten met vergelijkbare kenmerken na een operatie in Rijnstate of bestralingsbehandeling in Radiotherapiegroep”, legt uroloog bij Rijnstate, Carl Wijburg, uit.

Omdat de beide zorginstellingen dezelfde vragen stellen aan de patiënten, zijn de resultaten volgens Wijburg goed te vergelijken. Daarnaast kan de patiënt zien hoe het herstel van de bijwerkingen gemiddeld genomen verloopt. Dat helpt bij het maken van de behandelkeuze. Om de bijwerkingen van een operatie en een bestraling in kaart te brengen, wordt aan de betreffende patiënten van de zorginstellingen gevraagd om gedurende tien jaar, periodiek een vragenlijst in te vullen over hun gezondheidssituatie. “Tachtig procent van de patiënten vult de vragenlijsten in. Dat maakt dat we met deze resultaten een heel betrouwbaar beeld kunnen schetsen”, zegt radiotherapeut bij Radiotherapiegroep, Dorien Haverkort.

Samen beslissen

Bij de ontwikkeling van het gemeenschappelijke dashboard waren ook de vertegenwoordigers van de prostaatkankerstichting nauw betrokken. Zij hebben aangegeven welke uitkomsten belangrijk zijn en hoe de lay-out eruit zou moeten zien, zodat het dashboard optimaal aansluit bij de behoeften van de patiënten.

Op het gebied van zorg bij prostaatkanker werken drie Gelderse ziekenhuizen; Rijnstate, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Slingeland ziekenhuis nauw met elkaar samen. Radiotherapiegroep is de vaste verwijspartner voor radiotherapeutische zorg. Binnen het netwerk is afgesproken dat patiënten met prostaatkanker in Rijnstate worden geopereerd. De bestraling vindt plaats bij Radiotherapiegroep. Voor de overige prostaatkankerzorg kunnen patiënten in hun eigen ziekenhuis Rijnstate, Ziekenhuis Gelderse Vallei of Slingeland ziekenhuis terecht.

Er zijn verschillende vormen van prostaatkanker. Voor de behandeling en de kans op herstel is het onder meer belangrijk om in te schatten hoe agressief de betreffende vorm van kanker zich ontwikkelt. Amerikaanse onderzoekers hebben hiervoor nu een AI-tool ontwikkeld.