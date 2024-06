Thuismonitoring verder uitgebreid in de Bossche regio

De laatste vijf jaar heeft thuismonitoring een enorme vlucht genomen in de Bossche regio. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is op dit gebied een koploper in Nederland. Ruim 4000 JBZ-patiënten maken nu actief gebruik van thuismonitoring. Deze vorm van monitoring wordt inmiddels voor ruim 30 zorgpaden gebruikt, waaronder atriumfibrilleren, hartrevalidatie, zwangerschapshypertensie, zwangerschapsdiabetes en chronische darmontsteking.

Thuismonitoring geeft patiënten meer controle over hun gezondheid. Ze krijgen meer inzicht in hun aandoening en kunnen controles thuis zelf uitvoeren. Hierdoor hoeven ze minder vaak naar de huisarts of het ziekenhuis en kan er zorg op maat worden geleverd.Sinds november 2023 werkt het ziekenhuis voor de thuismonitoring van patiënten met astma, COPD en hypertensie samen met Jeroen Bosch Huisartsen (JBH). In totaal zijn al meer dan 525 patiënten aangesloten. Ongeveer een derde van de huisartsenpraktijken in de regio omarmt thuismonitoring.

Gelijktijdige monitoring

Op dit moment wordt een pilot gedaan voor gelijktijdige monitoring door meerdere zorgpartners, specifiek gericht op mensen met hartfalen in de laatste levensfase. Dankzij dit initiatief kunnen deze mensen comfortabel thuis blijven en toch nauw contact houden met hun zorgverleners uit de huisartsenpraktijk, wijkverpleging en het ziekenhuis.

Marco van Geffen, Programmamanager Thuismonitoring van het JBZ: “Dit is unieke samenwerking tussen drie partijen, waarbij het monitoringcentrum fungeert als een soort tussenpersoon. Zeker in de laatste levensfase is het heel belangrijk dat patiënten zorg krijgen van verschillende partijen. Omdat genezen niet meer mogelijk is, draait het veel meer om comfort en ondersteuning. De patiënt weet vaak niet waar hij met welke vragen terechtkan. Via deze gezamenlijke vorm van thuismonitoring zorgen wij ervoor dat de juiste zorg op het juiste moment door de juiste professional wordt geboden.”

Steeds meer zorgpaden met thuismonitoring

Thuismonitoring wordt in steeds meer regio’s en bij steeds meer verschillende ziekten en aandoeningen ingezet. Zo begeleidt het Monitoringscentrum van het Catharina Ziekenhuis patiënten bij zes zorgpaden. Dat geldt voor COPD, Covid, influenza, zwangerschapsdiabetes en hartfalen. En ook patiënten die een herseninfarct hebben gehad worden via thuismonitoring begeleid. Aan de meetwaarden die patiënten doorgeven via de app zien de verpleegkundigen of het herstel van de patiënten goed gaat. Wanneer dat niet het geval is dan schakelen de monitoringsverpleegkundigen snel met de betreffende ziekenhuisafdeling hierover. Op deze manier kunnen ook onnodige ziekenhuisopnames worden voorkomen.

Het Isala Ziekenhuis voegde vorig jaar zelfs maar liefst 23 zorgpaden toe aan zijn thuismonitoring-dienstverlening. De benodigde medisch-specialistisch zorg op afstand wordt verleend door het Medisch Coördinatie Bureau (MCB) van Isala. Het Zwolse ziekenhuis wil uiteindelijk een kwart van zijn patiënten thuis behandelen of monitoren. Daarnaast wil Isala een MCB organiseren voor zorgpartners zoals in de thuiszorg en VVT, en voor andere ziekenhuizen in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.