Acht health en wellness innovaties van de CES 2025

Elk jaar maken innovaties die de toekomst vormgeven hun debuut op de CES, de consumentenelektronica beurs in Las Vegas. Hoogtepunten van de editie van 2025 zijn onder andere de mini-supercomputer van NVIDIA, met een rekenkracht die 1000 keer groter is dan die van een laptop, en hartverwarmende gadgets zoals de Mirumi-robot. Dit zijn onze acht favorieten.

Goed humeur met Mirumi

Het is een paradox die tot nadenken stemt: op CES trokken geavanceerde mensachtige robots niet zoveel aandacht als Mirumi, een kleine, pluchen robot wiens primaire taak is… mensen te vermaken. Mirumi wordt vastgeklemd aan een tas of rugzak en observeert de wereld om zich heen. Dankzij ingebouwde sensoren verbergt hij zijn gezicht als hij wordt benaderd. En dat is alles wat Mirumi kan.

Volgens de ontwikkelaar, Yukai Engineering, is de robot ontworpen om positieve emoties op te wekken, mensen te amuseren en menselijke interacties te stimuleren. Mirumi charmeerde het publiek met zijn verlegenheid en pluche-achtige uiterlijk. De robot is ontwikkeld via een crowdfunding campagne en zal naar verwachting binnenkort verkrijgbaar zijn voor een prijs van rond de $70.

Foto: Yukai Engeneering

AI-gestuurde spiegel Omnia van Withings

Withings, het Franse bedrijf dat bekend staat om health monitoring gadgets, heeft in haar portfolio al producten zoals smartwatches, slimme matrassen, een slimme weegschaal en slimme bloeddrukmeters. Op CES 2023 presenteerde het U-Scan, een urine analyse apparaat voor thuis. Tijdens de CES 2024 werd BeamO, een 4-in-1 apparaat voor gezondheidsbewaking, aangekondigd.

Dit jaar innoveert Withings met Omnia, een slimme spiegel die in staat is om volledige lichaamsscans uit te voeren en de lichaamssamenstelling te analyseren. De spiegel integreert gegevens van andere Withings apparaten, analyseert deze en geeft gezondheidstips aan gebruikers. Het kan ook telegeneeskundige consulten vergemakkelijken. Uitgerust met AI, aangedreven door LLM’s zoals ChatGPT, stelt Omnia gebruikers in staat om vragen te stellen over hun gezondheid. Op dit moment is het een conceptproduct en het is onduidelijk of het ooit ontwikkeld zal worden.

Foto: Withings

Minder zout eten met de Kirin elektrische lepel

Volgens gegevens van de Europese Commissie ligt de zoutconsumptie onder volwassenen in de meeste Europese landen tussen de 7 en 13 g per dag, terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 5 g per dag voorschrijft. Een teveel aan natrium in de voeding kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en leiden tot hoge bloeddruk, beroertes, hartfalen, hartaanvallen en maagkanker.

Maar wat kun je doen als te weinig gezouten voedsel flauw smaakt en het eetplezier bederft? Japanse ingenieurs hebben een oplossing gevonden: de Kirin elektrische lepel. Door milde elektrische stroompjes naar de tong te sturen, stimuleert de e-lepel smaakreceptoren, waardoor natriumarm voedsel goed gezouten smaakt. Deze innovatie is al verkrijgbaar in Japan. Het wachten is nu op een soortgelijk apparaat dat smaakpapillen die verantwoordelijk zijn voor het detecteren van zoetheid kan misleiden.

Foto: Kirin

Circular Ring 2: verbeterde gezondheidstracking in sieraden

Nog niet zo lang geleden moest je voor een ECG naar de dokter. Later kwamen er speciale pads die aan een smartphone werden bevestigd, gevolgd door smartwatches. Nu is de functionaliteit doorgedrongen tot sieraden. Circular Ring 2 is 's werelds eerste ring die ECG's kan maken en zich daarmee onderscheidt van concurrenten als de Oura Ring of Samsung Galaxy Ring. Hierdoor kan hij atriumfibrillatie (AFib) detecteren.

Volgens de fabrikant is deze functie goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Natuurlijk meet de ring ook andere gezondheidsparameters zoals zuurstofverzadiging in het bloed, lichaamstemperatuur, polsslag, Vo2 max, slaapcycli, hartslagvariabiliteit, energieniveaus en stress. Als het tijd is om wakker te worden, trilt het ingebouwde alarm zachtjes op de vinger van de drager. De bijbehorende Kira app bevat een AI-assistent die de meetresultaten uitlegt. Prijs: 380 dollar.

Foto: Circular

Rustig slapen met Ozlo Sleepbuds

Oordopjes die ook dienst doen als oordopjes. Zacht genoeg voor zijslapen zonder druk of ongemak, en nauwsluitend genoeg om de hele nacht te blijven zitten. Ozlo Sleepbuds kunnen omgevingsgeluiden afspelen die omgevingsgeluiden tot 10 uur lang blokkeren, zonder dat er een Bluetooth-verbinding met een smartphone nodig is. Wanneer de biometrische sensoren het begin van de slaap detecteren, stopt het afspelen automatisch.

Maar er is meer: het doosje is uitgerust met extra sensoren voor licht, geluid en temperatuur om omgevingsfactoren die de slaapkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden in de gaten te houden. Een in-ear alarm maakt de persoon naast je niet wakker. De fabrikant beweert dat de ruisonderdrukkende functie zo effectief is dat zelfs luid snurken wordt geblokkeerd. Prijs: €349.

Foto: Ozlo

Onderzoek versnellen met NVIDIA's Project Digits

NVIDIA, producent van computerchips, introduceerde Digits, een persoonlijke AI-supercomputer met 1000 keer de rekenkracht van een laptop. Hij is klein genoeg om in je hand te passen en stelt gebruikers in staat om de volledige capaciteiten van AI te benutten met 200 miljard parameters.

NVIDIA's CEO Jensen Huang kost slechts $3.000 en voorspelt dat Digits baanbrekende AI-innovaties in verschillende sectoren mogelijk zal maken. Deze supercomputer zou een cruciale rol kunnen spelen in medisch en farmaceutisch onderzoek - en biedt voor het eerst zo'n krachtig systeem tegen zo'n lage prijs. Onderzoek dat aanzienlijke rekenkracht vereist, zoals de ontwikkeling van medicijnen, is nu toegankelijker voor een breder scala aan onderzoeksinstellingen.

Foto: NVIDIA

Verbeterde huidverzorging met de Cell BioPrint van L'Oréal

L'Oréal heeft een apparaat geïntroduceerd voor huidanalyse thuis en gepersonaliseerde huidverzorgingsaanbevelingen. Met behulp van proteomics-technologie berekent het systeem de biologische leeftijd van de huid, identificeert het biomarkers die veroudering versnellen en voorspelt het potentiële cosmetische problemen. De analyse, die wordt uitgevoerd met een speciale sensor, duurt slechts vijf minuten. Daarna krijgen gebruikers aanbevelingen op maat over hoe ze het verouderingsproces kunnen vertragen, de efficiëntie van hun huidverzorging kunnen verbeteren en problemen zoals verkleuring en vergrote poriën kunnen voorkomen.

Volgens L'Oréal maakt Cell BioPrint gebruik van meer dan 100 NanoEnTek-patenten voor een snelle, niet-invasieve analyse van de gezondheid van de huid. Het pilotprogramma is gepland voor eind 2025, aanvankelijk in Azië.

Foto: L'Oreal

Ondersteuning voor verpleegkundigen met Apogee Ultra

German Bionic introduceerde de Apogee Ultra, een robotisch exoskelet met het “hoogste vermogen ter wereld” dat 36 kilogram actieve tilondersteuning biedt. Dit betekent dat het tillen van een gewicht van 41 kilogram aanvoelt als het tillen van slechts 5 kilogram.

Het apparaat is ontworpen voor sectoren waarin vaak getild moet worden, zoals de bouw en de gezondheidszorg, om verpleegkundigen te helpen bij het tillen en verplaatsen van patiënten. Het exoskelet zou verwondingen op de werkplek bij personeel in de gezondheidszorg kunnen verminderen. Deze innovatie maakt gebruik van AI om zich aan te passen aan de bewegingen en behoeften van de gebruiker.

Foto: German Bionic