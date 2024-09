Amerikanen krijgen straks een doe het zelf griepvaccin

De hele wereld heeft het al jaren over passende zorg, en zorg thuis waar dat kan. Tijdens de coronapandemie heeft de digitalisering in de zorg een enorme vlucht gemaakt. Wat we tijdens die ontwrichtende pandemie ook hebben meegekregen is het feit dat het opzetten van een vaccinatieprogramma voor miljarden mensen, nog los van de ontwikkeling en productie van de vaccins, de nodige logistieke uitdagingen met zich meebrengt. Afspraken maken, locaties inrichten, personeel regelen en rijen met duizenden mensen verwerken. Welnu, in de VS heeft de FDA onlangs een griepvaccin goedgekeurd dat mensen gewoon thuis, zelf, kunnen toedienen.

Het betreft een vaccin waarvoor geen spuiten en naalden nodig zijn. FluMist, zoals het griepvaccin heet, wordt geleverd in de vorm van een neusspray. Volgens Dr. Peter Marks, hoofd van het Center for Biologics Evaluation and Research van de FDA is dit neusspray vaccin ‘een alternatief voor het ontvangen van een veilig en effectief seizoensgebonden griepvaccin met mogelijk meer gemak, flexibiliteit en toegankelijkheid voor individuen en gezinnen.”

Vaccin uit 2003

De goedkeuring van het doe-het-zelf vaccin was bepaald geen sinecure. De FluMist neusspray van AstraZeneca werd al aan het begin van dit millennium ontwikkeld en in 2003 goedgekeurd voor gebruik ten behoeve van 5 tot 49 jaar. In 2007 werd die goedkeuring uitgebreid voor kinderen van 2 tot 5 jaar. Het moest wel toegediend worden door zorgverleners.

Daarna duurde het dus nog tot 2024 voordat de FDA, na uitgebreid onderzoek, het neusspray vaccin goedkeuring om door het publiek zelf toegediend de mogen worden. Bij dat onderzoek is onder andere beoordeeld of de gebruiksaanwijzing goed ontworpen is voor ‘doe het zelf toediening’. Daarnaast is ook de effectiviteit van het vaccin onderzocht. De vorige week verleende FDA-goedkeuring geldt overigens alleen voor volwassenen in de leeftijd van 18 tot 49 jaar. Bovendien is FluMist alleen op recept verkrijgbaar.

Het toedienen van een vaccin zonder dat daarvoor een injectie nodig is, zoals dat nu vrijwel griep- en coronaprikken gebruikelijk is, heeft naast het feit dat je niet meer naar een huisarts of vaccinatiecentrum hoeft te reizen nog een bijkomstig voordeel. Mensen die angst hebben voor injecties en/of injectienaalden hoeven die angst niet meer te ervaren, of op een andere wijze overtuigd of gerustgesteld te worden, zoals met een VR-bril.

Alleen op recept

Personen die geïnteresseerd zijn in het zelf of door een verzorger toedienen van het vaccin, is de fabrikant van plan om het vaccin beschikbaar te maken via een online apotheek van derden. Degenen die voor deze optie kiezen, moeten een screening en geschiktheidsbeoordeling invullen wanneer ze FluMist bestellen”, aldus de FDA.

Iedereen die FluMist voorgeschreven krijgt, ontvangt het vaccin en gedetailleerde instructies voor het toedienen, bewaren en weggooien van het product. De fabrikant verwacht dat de doe-het-zelf variant van FluMist voor het griepseizoen van 2025 in de VS beschikbaar zal zijn. Of, en zo ja wanneer, dit doe-het-zelf vaccin ook in Europa beschikbaar komt, is nog niet bekend.