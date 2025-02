Data en mensen (en modder en pillen)

Modder, veel modder. En herrie, veel herrie. Met in één oor de berichten van de centrale post en in het andere de communicatie van de EHBO’ers die ergens in het veld aan het werk waren, probeerde ik me te focussen op de gewonde patiënt tegenover me.

Nee, dit is geen bericht van het front, het zijn de herinneringen aan de 14 jaar waarin ik als huisarts op de Zwarte Cross aan het werk was. En nu vraagt u zich af wat de relatie dan gaat zijn met de onlangs gehouden ICT&Health World conference 2025? Daar kom ik zo op!



Maar eerst nog pillen. Rode en blauwe pillen. De Nebukadnezar. Morpheus. Neo. Trinity. Wie de film(reeks) heeft gezien, weet dat dit over The Matrix gaat. Maar waar gaat dit heen?

Waarde zelfgemeten data

Het gaat naar één van de mooie sessies op de ICT&Health World conference, waar het ging over data. Want data en AI stonden centraal op deze wederom fantastische drie dagen. Naast gelukkig ook veel aandacht voor de hoofdpersonen: patiënt, zorgverlener en in het bijzonder de verpleegkundige. Maar in deze specifieke sessie kwamen voor mij vier bijzondere thema’s samen. De Zwarte Cross, The Matrix, de vraag wat techniek verandert aan ons mensen en de waarde van zelfgemeten data. Al deze thema’s boeien mij zeer!(*)



Universitair hoofddocent en onderzoeker Sjors Groeneveld en docent en onderzoeker Jolien Stokkers presenteerden in deze sessie de bezoekers op een keuze: Neem je de rode of de blauwe pil? Voor de meesten herkenbare keuzes uit de fantastische Matrix-film.



Beide pillen lieten een wereld zien die door data gestuurd werd, maar wel op een totaal verschillende manier. Ik zal de uitkomst niet verklappen. Maar op de Zwarte Cross, waar dit experiment vorig jaar uitgebreid werd uitgevoerd, belanden de over het algemeen leut-gedreven bezoekers uiteindelijk in vaak diepe en serieuze discussies. En die discussies vonden nu achteraf ook plaats tussen de aanwezige professionals. De centrale vraag was dan ook: Wat doet techniek met ons als mens? Hoe veranderen wij hierdoor? Wat brengen al die data die we tegenwoordig kunnen meten ons?

Goed gebruik data

Zoals gezegd, data was een veel voorkomend thema op dit congres. Of het nu de roep om betere uitwisseling van data was van Directeur informatiebeleid van VWS Bianca Rouwenhorst, betere structurering en liquiditeit van data door CEO van Philips Roy Jakobs, het belang van inzicht in de eigen data van CPO (Chief Patient Officer) Harry Verbunt, de speelse sessie over data-geïnformeerde ouderenzorg van datawetenschapper Sil Aarts of de sessies van VWS en MedMij: goed gebruik van data is van het allergrootste belang.



Misschien een beetje als tegenhanger ging de plenaire afsluiter van de verpleegkundige orkaan (want dat was ze!) Rebecca Love juist heel erg over mensen en in het bijzonder: Verpleegkundigen. Zelden hoorde ik zó’n gepassioneerd verhaal met als boodschap: zie het grote belang van die verpleegkundigen en geef ze een centrale rol in je beleid. Zie daar de belangrijke componenten van ICT&health: techniek en mensen. Want wat gaat mijn conclusie nu worden, geïnspireerd door al deze mooie sessies?

Menselijke kant

Ja! Ik wil dat de zorg beter wordt. En ja! Ik denk dat dat data-gestuurd zal zijn. Meer data, juister gebruik van data, betere interpretatie van data is nodig om de zorg vooruit te helpen. Daar gaat AI ons zeker in helpen. Maar alles wat er tússen die data door gebeurt is uiteindelijk dat wat we leven noemen. En daar zie ik de uitdaging voor onze menselijke kant.



Uiteindelijk staat die mens centraal, of hij nu de rol van patiënt heeft, van dokter of van verpleegkundige. We hebben een uitdaging: er zijn steeds minder professionals om de zorg uit te voeren. En data gaat ons helpen om het tóch beter te doen, maar nog belangrijker: data gaat ons helpen om de zorg menselijk te houden.



(*) Onder de titel 'De zelfmetende mens' schreven Martijn de Groot, Maarten den Braber en ik in 2014 een artikel voor het blad Medisch Contact.