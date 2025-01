Depressie en angst behandelen met VR-meditatie

Een onderzoek, uitgevoerd door de Texas A&M University School of Public Health, heeft uitgewezen dat immersieve virtual reality (VR) meditatie een positieve bijdrage levert aan de behandeling van mensen die kampen met symptomen van depressie of angst. Door het toepassen van VR-meditatie kan de afhankelijkheid van medicatie, met vaak ongewenste bijwerkingen, verminderd worden.

De World Health Organisation stelt dat klinische depressie, of depressieve stoornissen, tegen 2030 wereldwijd de meest voorkomende ziekte zal zijn. Dit sombere toekomstbeeld toont aan dat onderzoek naar betere behandelvormen voor deze psychische aandoeningen, belangrijk is. Daarom startten onderzoekers van de Texas A&M University School of Public Health, samen met collegae van de University of Southern Mississippi, een onderzoek met 25 patiënten die gediagnosticeerd waren met depressie en angst en verzorgd werden in een ziekenhuis.

VR-meditatie voor mindfulness

Mensen die behandeld worden voor een psychische stoornis zoals depressie en angst, krijgen doorgaans, naast andere therapieën, ondersteunende medicatie voorgeschreven. Hoewel deze behandelvorm goede resultaten oplevert, zijn de bijwerkingen vaak minder gunstig. De onderzoekers gingen daarom op zoek naar alternatieven. Meditatie, ter stimulering van mindfulness, wordt weliswaar al toegepast en is ook effectief, maar moet vaak ondersteund worden met medicatie om het beoogde effect te kunnen behalen.

De onderzoeksgroep bestond uit elf mannen en veertien vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 42,1 jaar. Ze maakten gebruik van de Oculus Quest 2 VR-headses voor meditatiesessies van 30 minuten. Deze sessies werden drie keer per week herhaald, gedurende een periode van 10 weken. De VR-headsets boden een meeslepende virtual reality-ervaring waarin gebruikers kunnen kiezen uit verschillende virtuele omgevingen, variërend van een weiland, strand of met natuurlijke geluiden zoals tsjilpende vogels. De keuze voor een bepaalde VR-meditatietherapie werd mede bepaald aan de hand van het gewenste resultaat, zoals het verminderen van stress of ondersteunen van een beter slaappatroon.

VR-meditatie verlicht angst en depressie

Gedurende de onderzoeksperiode sessie vulden de deelnemers, voor en na een of twee sessies, diverse vragenlijst in en werden HealthMath elektrocardiogrammen gemaakt voor de beoordeling van emotionele regulatie op basis van de harmonie tussen het hartritme en het zenuwstelsel. De resultaten van de elektrocardiogrammen bevestigde reeds eerder getrokken conclusies dat VR-meditatiesessies de depressie- en angstsymptomen van de deelnemers aanzienlijk verminderden en hun emotionele regulatie verbeterden. Het onderzoek is gepubliceerd in Frontiers in Psychology.

“Dit is belangrijke kennis voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg, clinici en zorgverleners. Meditatie met behulp van meeslepende virtuele realiteit heeft de potentie om veel voordeel te bieden aan mensen in de Verenigde Staten die op een bepaald moment depressie zullen ervaren”, aldus Junhyoung ‘Paul’ Kim, Ph.D, een van de onderzoekers.

De meerwaarde van VR-therapie voor de behandeling van psychische aandoeningen of het verminderen van angst, is de afgelopen jaren al meerdere keren onderzocht en aangetoond. Zo besloot Minddistrict in 2023 om de VR-oplossingen van Psylaris toe te voegen aan hun behandelaanbod. Cliënten kunnen sindsdien direct doorverwezen worden naar een VR-oefening. Daarnaast kunnen patiënte in diverse zorginstellingen al gebruikmaken van VR-therapieën voor het verminderen van angst en pijn tijdens een behandeling, bevalling of ter voorbereiding op een (invasieve) medische ingreep.