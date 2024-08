Geboortecentrum Sophia introduceert VR-bril bij bevallingen

Vrouwen die in het Geboortecentrum Sophia bevallen, kunnen sinds kort gebruikmaken van een VR-bril. Met deze bril op wanen de vrouwen zich in een ontspannende virtuele omgeving. Hierdoor zijn ze tijdens de bevalling meer ontspannen en ervaren ze minder angst en pijn.

De VR-bil is hot. Niet alleen bij particulieren en bedrijven, maar ook in de zorg worden ze steeds meer ingezet. Ze bieden met name uitkomst bij het verminderen van angst en pijn. Bij Omring-locatie Het Baken in Hoorn wordt de VR-bril bijvoorbeeld ingezet om patiënten af te leiden tijdens de wondzorg, waardoor er minder pijnbestrijding nodig is. En in het Deventer Ziekenhuis wordt de VR-bril ingezet om angst voor een behandeling bij patiënten te verminderen.

In het Rotterdamse Geboortecentrum Sophia wordt de bril nu dus ingezet tijdens bevallingen. Hiske Ernst, directeur van Geboortecentrum Sophia, vertelt op de website van Amazing Erasmus: “Met de VR-bril op kiezen de bevallende vrouwen hun eigen favoriete, virtuele omgeving. Het strand, onder water of in de bergen. Ze wanen zich even ergens anders dan in het centrum.” Daarnaast kan de VR-bril ook worden gebruikt om naar muziek te luisteren of meditatieoefeningen te doen. Tot slot bevat de bril een luchtbel-animatie die de ademhaling visualiseert en helpt bij de ademhalingsoefeningen.

Minder pijn, meer ontspannen

Uit een onderzoek naar het gebruik van virtual reality tijdens de bevalling, blijkt dat vrouwen met een VR-bril minder pijn ervaren en meer ontspannen zijn tijdens de bevalling. Van de 12 vrouwen die aan het onderzoek deelnamen, gaf 96 procent aan bij een volgende bevalling opnieuw VR te willen gebruiken.

De vrouwen gaven tijdens het onderzoek ook aan dat ze behoefte hadden aan een app voor de VR-bril die aansluit bij de bevalling met specifieke begeleiding tijdens de weeën. Naar aanleiding van deze feedback ontwikkelden onderzoekers Martine Wassen en Anne-Claire Musters de BirthCoach VR: de eerste virtual reality-app voor zwangere vrouwen.

Pilotstudie

Geboortecentrum Sophia doet mee aan een pilotstudie waarin wordt onderzocht hoe de BirthCoach VR kan worden ingevoerd en of de app de behoefte aan pijnbestrijding vermindert. Voor deze studie krijgen vrouwen die de VR-bril willen gebruiken zowel voor als na de bevalling vragenlijsten om in te vullen. Doel is om in kaart te brengen welk effect de VR-bril heeft. Ervaren de vrouwen minder pijn als ze de bril ophebben tijdens de bevalling? Leidt het gebruiken van de bril tot minder ziekenhuisopnamen? En is er minder pijnstilling nodig tijdens de bevalling?

Ernst is blij met de komst van de VR-bril. “We staan altijd open voor innovaties en vernieuwingen in de zorg, zodat er voor elk wat wils is”, vertelt ze. “De bril is voor ons makkelijk in te zetten en duurzamer dan andere middelen.”