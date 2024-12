VECOZO introduceert de dienst Verwijzen. Bij de het formuleren van de gewenste functionaliteiten van de dienst zijn de brancheorganisaties in de zorg nauw betrokken geweest. Nadat deze dienst in meerdere regio’s werd getest, is de dienst Verwijzen nu landelijk beschikbaar. Het is hiermee is er een alternatieve keuze voor digitaal verwijzen beschikbaar. Dit geldt als ondersteuning voor de hele zorgketen: verwijzers, aanbieders van vervolgzorg en patiënten.

Huisartsen versturen dagelijks digitale verwijzingen naar aanbieders van vervolgzorg. Daarmee is dit een cruciale factor in het zorgproces. De tarieven voor digitaal verwijzen bleven stijgen. Daarom vroegen enkele brancheorganisaties in de zorg aan VECOZO om een slimmer werkend alternatief te ontwikkelen.

Zorgsectoren actief betrokken

Ook andere brancheorganisaties sloten zich bij dit verzoek aan waardoor bijna alle zorgsectoren actief betrokken waren. Er ontstond een samenwerking van zowel verwijzers als aanbieders van vervolgzorg. Gezamenlijk is een alternatief voor het bestaande verwijsproces ontworpen. Er werd gestreefd naar een eenvoudige werking en een betere (regionale) samenwerking. Een van de belangrijke doelstellingen was dat het verwijsproces slimmer en meer intuïtief werkt.

Het systeem ondersteunt in het hele zorgproces de verwijzers, de aanbieders van vervolgzorg en van patiënten. De dienst ‘Verwijzen’ zorgt onder meer door het gebruik van open standaarden en codestelsels, voor het snel en het eenvoudig vinden van en doorverwijzen naar passende vervolgzorg. Dat draagt bij aan administratieve lastenverlichting.

Testen in de regio’s

Ieder onderdeel van de dienst Verwijzen is in verschillende regio’s getest. Onderdeel van de ontwikkeling was het testen van de dienst Verwijzen in verschillende regio’s. Elke regionale pilot bestond uit een ziekenhuis (met het volledige productaanbod) of zelfstandige kliniek, een (zelfstandig) diagnostische centrum en een of meerdere regionale huisartsenorganisaties of LHV Kring. Iedere pilot duurde drie tot zes maanden.

Digitale verwijzingen, aanvragen voor diagnostiek en labonderzoek, maar ook de consultatie van een medisch specialist, werden getest. Uit deze testen bleek dat functionaliteiten - het verwijzen zelf, het starten vanuit het HuisartsenInformatieSysteem (HIS) en het bijwerken van het patiëntendossier – als volledig werden ervaren waarna de dienst ‘Verwijzen’ verder kon worden geïmplementeerd.

Uitbreiding

Op basis van de ervaringen vanuit de test, besloot de regio Helmond na de succesvolle pilot gebruik te blijven maken van de dienst Verwijzen en deze uit te breiden. Volgens VECOZO vindt ook regio Rijnmond het belangrijk dat er een alternatief voor verwijzen komt. De regio wacht de verdere ontwikkeling voor andere type verwijzingen af, alvorens vervolgstappen te zetten. Momenteel is de dienst Verwijzen beschikbaar voor medisch specialistische zorg en diagnostiek. In samenspraak met brancheorganisaties wordt dit in 2025 uitgebreid naar paramedische zorg, ggz en VVT.