De genomineerden voor de ICT&health Awards 2025

Volgende week, 28 januari, trappen we de tweede editie van de driedaagse ICT&health World Conference, af. Een internationaal event waar vele duizenden, beleidsmakers, bestuurders, zorgprofessionals, IT-experts, programmamanagers, investeerders, visionairs en innovators uit binnen- en buitenland bij elkaar komen. Dit jaar worden voor het eerst, in vijf categorieën, de ICT&health Awards uitgereikt. De afgelopen drie maanden stroomden daarvoor meer dan 200 nominaties binnen. Na ampel beraad heeft onze redactie vijftien genomineerden geselecteerd. Dit zijn ze!

Innovator van het Jaar

In de categorie Innovator van het Jaar, voor de meest baanbrekende zorginnovatie die bestaande grenzen verlegt, zijn genomineerd:

Hologram Alicia. Als eerste apotheek in Nederland worden klanten sinds juli bij Stroomz Strijp in Eindhoven verwelkomd door de digitale assistente ‘Alicia’

Als eerste apotheek in Nederland worden klanten sinds juli bij Stroomz Strijp in Eindhoven verwelkomd door de digitale assistente ‘Alicia’ Thubble; virtuele assistent voor GGZ. Thubble wil met haar on-demand behandelmodel een concrete aanpak bieden om de ggz van binnenuit te vernieuwen. Het model combineert waardegedreven zorg met technologische innovatie.

Thubble wil met haar on-demand behandelmodel een concrete aanpak bieden om de ggz van binnenuit te vernieuwen. Het model combineert waardegedreven zorg met technologische innovatie. Sensire. Ouderen en thuiszorgorganisatie Sensire levert wijkverpleging, zorg en wonen en bieden (hoog)complexe zorg via een groot aantal gespecialiseerde diensten. Met Maarten van Rixtel was Sensire zich er als één van de eerste bewust van de onmiskenbare rol van technologie in de zorg.

Beste Samenwerking in de Zorg

De drie genomineerden in de categorie Beste Samenwerking in de Zorg, voor de samenwerking die de grootste impact maakt en laat zien dat de kracht van zorgtransformatie in gedeelde kennis en inspanning ligt:

HAN, The Simulation Crew en een conglomeraat van GGZ-instellingen. Een fraai voorbeeld van interdisciplinare samenwerken. Zij hebben de handen ineengeslagen om de kansen van Virtual Reality in de GGZ te verkennen.

Een fraai voorbeeld van interdisciplinare samenwerken. Zij hebben de handen ineengeslagen om de kansen van Virtual Reality in de GGZ te verkennen. A nders Werken in de Zorg (AWIZ) . Inmiddels uitgegroeid tot een landelijke beweging voor en door de zorg, waarbij wordt uitgegaan van de kracht van regionale samenwerking. Het doel van de beweging is om met minder tijd en inspanning, goede zorg te blijven bieden voor een groeiende groep ouderen.

. Inmiddels uitgegroeid tot een landelijke beweging voor en door de zorg, waarbij wordt uitgegaan van de kracht van regionale samenwerking. Het doel van de beweging is om met minder tijd en inspanning, goede zorg te blijven bieden voor een groeiende groep ouderen. Philips, Medtronic en WSO. De drie partijen zetten zich sinds eind 2023 gezamenlijk in voor het verbeteren van de beroertezorg en hebben die samenwerking in 2024 verder uitgebreid. Doel van de samenwerking is om de toegang tot tijdige diagnose en behandeling van beroertes wereldwijd te verbeteren.

Uitmuntendheid in Patiëntgerichte Zorg

In de categorie Uitmuntendheid in Patiëntgerichte Zorg, voor initiatieven die de patiënt écht centraal stellen en zorg leveren die aansluit bij hun behoeften en verwachtingen, zijn genomineerd:

VanThuisUit. Met het nieuwe zorgconcept VanThuisUit traint VVT-organisatie tanteLouise kwetsbare ouderen in zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het is de bedoeling dat ze daardoor langer thuis kunnen wonen en opname in het verpleeghuis wordt uitgesteld of zelfs overbodig wordt. Zo blijft ook in de toekomst voldoende capaciteit én zorgprofessionals beschikbaar voor mensen die de hoogwaardige zorg het hardst nodig hebben.

Met het nieuwe zorgconcept VanThuisUit traint VVT-organisatie tanteLouise kwetsbare ouderen in zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het is de bedoeling dat ze daardoor langer thuis kunnen wonen en opname in het verpleeghuis wordt uitgesteld of zelfs overbodig wordt. Zo blijft ook in de toekomst voldoende capaciteit én zorgprofessionals beschikbaar voor mensen die de hoogwaardige zorg het hardst nodig hebben. Co-design bij ontwikkeling zorgtechnologie . Sandra Suijkerbuijk promoveerde in september 2024 op onderzoek naar de mogelijkheid van participatie van mensen met dementie bij het ontwerpen van technologie. Ook bij mensen met dementie is het zinvol de beoogde gebruikers van zorg- en sociale technologie - al in het beginstadium van de ontwikkeling erbij te betrekken.

. Sandra Suijkerbuijk promoveerde in september 2024 op onderzoek naar de mogelijkheid van participatie van mensen met dementie bij het ontwerpen van technologie. Ook bij mensen met dementie is het zinvol de beoogde gebruikers van zorg- en sociale technologie - al in het beginstadium van de ontwikkeling erbij te betrekken. Stichting Helpdesk Digitale Zorg. Het is weliswaar fijn dat het merendeel van de Nederlanders digitaal goed uit de voeten kan en internationaal zelfs koploper is. Toch zijn er nog steeds miljoenen mensen met beperkte digitale vaardigheden of computer problemen en die moeten natuurlijk wel worden geholpen. Dat is het doel van de Stichting Helpdesk Digitale Zorg, een initiatief voor iedereen die vragen heeft over een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) of andere e-health toepassingen. De Helpdesk Digitale Zorg werkt zoveel mogelijk samen met andere organisaties.

Duurzaamheid in Zorginnovatie

De genomineerden in de categorie Duurzaamheid in Zorginnovatie, voor de innovatie die duurzaamheid integreert in zorgprocessen, wat essentieel is om zorg toekomstbestendig te maken.

NWZ en Coöperatie VGZ. De zorg is een van de grootste vervuilers in Nederland, goed voor zeven procent van de CO2-uitstoot in Nederland. Naast digitalisering staat de komende jaren daarom ook duurzaamheid hoog op de agenda. NWZ en VGZ trekken samen op in verduurzaming, wisselen ervaringen uit en leren van elkaar.

De zorg is een van de grootste vervuilers in Nederland, goed voor zeven procent van de CO2-uitstoot in Nederland. Naast digitalisering staat de komende jaren daarom ook duurzaamheid hoog op de agenda. NWZ en VGZ trekken samen op in verduurzaming, wisselen ervaringen uit en leren van elkaar. Erasmus MC. Bij het terugdringen van de CO2-uitstoot wordt al snel gedacht aan alternatieve vormen van energie, minder kilometers maken en dergelijke. Binnen de zorg, zo heeft het ErasmusMC onderzocht, valt echter ook veel ‘CO2-winst’ te behalen door medicatie beter, efficiënter, te doseren en gebruiken.

Bij het terugdringen van de CO2-uitstoot wordt al snel gedacht aan alternatieve vormen van energie, minder kilometers maken en dergelijke. Binnen de zorg, zo heeft het ErasmusMC onderzocht, valt echter ook veel ‘CO2-winst’ te behalen door medicatie beter, efficiënter, te doseren en gebruiken. AxionContinu. Gespecialiseerd in geriatrische revalidatiezorg, thuiszorg en verpleeghuiszorg, draagt AxionContinu duurzaamheid hoog in het vaandel. In eerste instantie vooral door zo duurzaam mogelijk te bouwen en renoveren, maar tegenwoordig ook door te proberen zo min mogelijk vierkante meters te bouwen. De CO2-uitstoot van de organisatie daalt al jaren. In 2035 wil AxionContinu koploper zijn in duurzame zorg.

Leiderschap in de Zorg

Tot slot de drie genomineerden in de categorie Leiderschap in de Zorg, voor de leider die met visie en daadkracht bijdraagt aan de transformatie van de zorgsector.

Bianca Rouwenhorst (VWS). Zij speelt een belangrijke rol binnen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ze werkt actief aan beleid en strategieën die bijdragen aan de digitalisering en innovatie in de zorgsector. Haar kennis en betrokkenheid hebben direct invloed op de toekomst van de zorg in Nederland. Bianca heeft een scherp oog voor de mogelijkheden van technologie om zorgprocessen te verbeteren en de werkdruk van zorgprofessionals te verlichten. Haar leiderschap stimuleert samenwerking tussen zorgorganisaties, technologiebedrijven en beleidsmakers. Als drijvende kracht binnen VWS brengt Bianca beleidsmakers en innovators samen, wat essentieel is om de zorgtransformatie op schaal te realiseren.

Zij speelt een belangrijke rol binnen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ze werkt actief aan beleid en strategieën die bijdragen aan de digitalisering en innovatie in de zorgsector. Haar kennis en betrokkenheid hebben direct invloed op de toekomst van de zorg in Nederland. Bianca heeft een scherp oog voor de mogelijkheden van technologie om zorgprocessen te verbeteren en de werkdruk van zorgprofessionals te verlichten. Haar leiderschap stimuleert samenwerking tussen zorgorganisaties, technologiebedrijven en beleidsmakers. Als drijvende kracht binnen VWS brengt Bianca beleidsmakers en innovators samen, wat essentieel is om de zorgtransformatie op schaal te realiseren. Daan Dohmen. Ondernemer en wetenschapper, richt zich al op jonge leeftijd op digitale innovaties. Omdat hij zag dat onder meer door technologie ouderen meer in regie blijven over hun hun leven. Vanuit deze passie heeft hij meerdere bedrijven opgericht, waaronder FocusCura en Luscii. Hij hanteert een leiderschapsstijl geïnspireerd op de principes van de Special Forces waarbij hij nadruk legt op individuele verantwoordelijkheid, gelijkheid en wederzijds vertrouwen binnen zijn teams.

Ondernemer en wetenschapper, richt zich al op jonge leeftijd op digitale innovaties. Omdat hij zag dat onder meer door technologie ouderen meer in regie blijven over hun hun leven. Vanuit deze passie heeft hij meerdere bedrijven opgericht, waaronder FocusCura en Luscii. Hij hanteert een leiderschapsstijl geïnspireerd op de principes van de Special Forces waarbij hij nadruk legt op individuele verantwoordelijkheid, gelijkheid en wederzijds vertrouwen binnen zijn teams. Rebecca Love. De eerste Director of Nurse Innovation & Entrepeneurship in de VS op de Northeastern School of Nursing, een initiatief om verpleegkundigen door samenwerking met innovators en ondernemers te empoweren. Met haar pioniersgeest was Rebecca de inaugurele directeur van Nurse Innovation & Entrepreneurship aan de Northeastern School of Nursing in de Verenigde Staten. Haar baanbrekende initiatief stelde verpleegkundigen in staat om hun rol als innovator en ondernemer te omarmen, wat leidde tot transformatieve veranderingen binnen het verpleegkundige beroep.

Uitreiking Awards

Het is dus de eerste keer dat onze conferentie ook in het teken staat van de ICT&health Awards. De feestelijke uitreiking is op donderdag 30 januari, vanaf 15u50. De Awards zullen worden uitgereikt door niemand minder dan de voorzitter van onze redactieraad, Prof. Dr. Diederik Gommers, en Lucien Engelen, visionair op het gebied van zorgtransformatie en CEO van Transform Health.