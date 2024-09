Handreiking Dezi over veilig online communiceren in zorg

Met de naderende komst van het nieuwe inlogstelsel voor zorgprofessionals Dezi (De Zorgidentiteit) wordt er hard gewerkt aan digitale toegang voor zorgverleners. Reden temeer voor Nictiz om in samenwerking met het ministerie van VWS alle kennis en informatie over het nieuwe inlogstelsel te verzamelen en te publiceren in een interactieve handreiking. Het inlogstelsel in ontwikkeling richt zich op meer veiligheid, flexibiliteit en gebruiksgemak voor alle zorgverleners.

Het uitwisselen van digitale gegevens in de zorg neemt toe. Daarbij is het een voorwaarde voor veilige gegevensuitwisseling dat zorgverleners veilig hun identiteit bekend maken en kunnen bewijzen (id-authenticatie). Iedereen in de zorgverlening moet er immers zeker van kunnen zijn dat alleen de juiste zorgverleners op het juiste moment bij (medische) informatie kunnen. Zo weten patiënten dat hun gegevens veilig zijn en professionals dat ze de juiste persoon toelaten in het digitale dossier.



Om het bewijzen en het authentiseren verder te ontwikkelen, is het nieuwe inlogstelsel Dezi belangrijk. Daarover kunnen zorgaanbieders en ICT-leveranciers meer lezen in de handreiking. Daarin staat alle relevante kennis en informatie over wetgeving, implementatie en ervaringen uit de praktijk. Het Dezi-stelsel richt zich op meer veiligheid, flexibiliteit en gebruiksgemak voor alle zorgprofessionals. Om dit mogelijk te maken, wordt gewerkt aan de Wet Digitale Identificatie en Authenticatie van de Zorg (DIAZ).

UZI-pas

Om bij medische informatie te komen, maken zorgverleners onder meer gebruik van de UZI-pas. In de praktijk is gebleken dat dit middel niet breed toepasbaar is. Ook is het niet geschikt om mobiel te gebruiken. En bij wijziging van beroep of van werkgever is het niet flexibel om te worden omgezet.



Het nieuwe Dezi-stelsel moet op termijn de UZI-pas vervangen. Het wordt in het nieuwe Dezi-stelsel mogelijk voor zorgverleners om met goedgekeurde inlogmiddelen in te loggen en (medische) gegevens te raadplegen en uit te wisselen. Met Dezi kunnen zorgprofessionals, net als bij de UZI-pas, op betrouwbare en flexibele wijze identificeren, authentiseren en digitaal ondertekenen. Hoe dat werkt, wordt stapsgewijs uitgelegd in de handreiking.

Dezi-proeftuin

KPN is als eerste inlogmiddelen-leverancier aangesloten op de Dezi-proeftuin. Hiermee wil het ministerie van VWS de basis neerzetten voor veilige identificatie en authenticatie voor zorgmedewerkers en -instellingen, zo was eerder te lezen in ICT&health. Onderdeel van de proef is een werkende identificatieketen.



In dit kader heeft KPN Health het data-uitwisselplatform Health Exchange en de 'KPN Identiteits-wallet' gekoppeld aan de proeftuin, aldus KPN’s Cefas Dam en Harm Roosendaal in ICT&health editie Nr. 3: “Het kan voor zorgverleners zowel makkelijker als veiliger. De technologie is er klaar voor; vanuit de koppeling op de proeftuin zijn we goed voorbereid om het uit te rollen.”