Laten we elkaar inspireren tot impactvolle innovatie!

Innovator en bestuurder Bart Collet helpt organisaties bij het implementeren van innovatietrajecten, en schrijft daarnaast graag over technologische zorginnovatie voor ICT&health. Bart is al jarenlang gepassioneerd over het verbeteren van de zorg door middel van innovatie en technologie.

“Destijds was ik manager van een verzorgingsinstelling die volop inzette op digitalisering. Daarnaast ontwikkelde ik software die werd gevoed door input van zowel bewoners als verpleegkundigen. In 2015 werd ik benaderd door Lucien Engelen met de vraag of ik wilde toetreden tot de redactieraad van ICT&health. Onze gedeelde visie op de toekomst van de zorg en ons enthousiasme voor innovatie, startups en transformatie brachten ons samen.”

“Het is een eer om al bijna tien jaar als enige ‘buitenlander’ in de redactieraad te zitten”, vertelt Bart. “Lucien maakte vaak de grap dat BELG staat voor ‘Ben Eerst Limburger Geweest’, een knipoog naar mijn Belgische afkomst en onze gedeelde band met de provincie Limburg.”

Artikelen ICT&health

Tijdens zijn tijd in de redactieraad heeft de redactie ongeveer 50 artikelen van Bart gepubliceerd. “Hoewel technologische innovatie een belangrijk thema is in mijn stukken, gaat het uiteindelijk om het vergroten van empathie en menselijk contact binnen de zorg. Ik schrijf veel over de transformatie van de zorgsector, met speciale aandacht voor hoe we de zorgverlening aan burgers kunnen verbeteren.

Daarnaast schrijf ik graag over hoe we het zorgberoep aantrekkelijker kunnen maken om zo talent beter aan te trekken en te behouden. Ook leg ik een sterke nadruk op preventie en levensstijlgeneeskunde, omdat ik geloof dat dit cruciale elementen zijn voor een duurzame gezondheidszorg. In mijn artikelen behandel ik bijvoorbeeld hoe technologie kan worden ingezet om patiënten meer autonomie te geven, of hoe innovatieve bedrijfsmodellen de zorg kunnen transformeren.”

Innovatietrajecten

In zijn dagelijkse werk assisteert Bart bedrijven en organisaties bij hun innovatietrajecten, voornamelijk binnen de gezondheidszorg. “Vaak begin ik met een blanco vel papier en werk ik samen met teams om vernieuwende oplossingen te bedenken die écht het verschil kunnen maken. Ook werk ik deze oplossingen later operationeel uit. Dit kan variëren van het implementeren van nieuwe technologieën tot het herzien van bedrijfsprocessen om efficiënter en mensgerichter te worden.”

“Mijn hobby’s sluiten naadloos aan bij mijn interesse in de zorg en kennen steile leercurves die me voortdurend uitdagen. Zo ben ik al twee jaar met vallen en opstaan bezig met het bouwen van een persoonlijk Language Learning Model (LLM) die mij adviseert en coacht om nog gezonder te leven, gebruikmakend van open-sourcesoftware. Deze uitdaging is des te groter omdat ik geen formele opleiding als ontwikkelaar heb gehad, maar het heeft me veel geleerd over kunstmatige intelligentie en machine learning. Daarnaast geniet ik in mijn vrije tijd van trailrunning en ultrarunning. Deze sporten brengen ook een diepgaande leercurve met zich mee op het gebied van voeding, training, levensstijl, anatomie en suppletie, en ze helpen me om zowel mentaal als fysiek scherp te blijven.”

Inspireren

Bart zijn doel is om mensen te inspireren de zorg nog beter te maken dan ze vandaag de dag is. “Dit probeer ik te bereiken via mijn werk, mijn artikelen en mijn nieuwsbrief, waarin ik inzichten en ervaringen deel over innovatie in de zorg. Tijdens workshops of presentaties motiveer ik anderen om technologie te omarmen. Mijn belangrijkste advies is altijd om niet af te wachten, maar juist proactief aan de slag te gaan met nieuwe technologieën. Door vroeg te experimenteren en leren, kunnen we sneller stappen zetten richting een betere en mensgerichtere zorg.”

ICT&health World Congres

Van 28 tot en met 30 januari vindt de ICT&health World Conference 2025 plaats. Het MECC in Maastricht zal vollopen met binnen- en buitenlandse beleidsmakers, bestuurders, zorgprofessionals, IT-experts, programmamanagers, investeerders, visionairs en innovators. In aanloop naar het congres vertellen de redactieraadleden van ICT&health over actuele zorgkwesties die uitgelicht zullen worden tijdens het congres.

“Mocht je me tegenkomen op het ICT&health World Congres in januari 2025, dan ga ik graag met je in gesprek over hoe technologie kan worden ingezet om meer empathie te creëren in de zorg. Ik ben altijd benieuwd naar praktijkvoorbeelden en ervaringen en ik ben overtuigd dat we door kennis te delen gezamenlijk de zorg kunnen transformeren.”