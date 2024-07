Navigatie verbetert zorg bij neusbijholteproblemen

Bij Treant worden patiënten met chronische neusbijholteklachten sinds dit voorjaar geopereerd met behulp van navigatie. Het gaat daarbij specifiek om een vooraf gemaakte CT-scan die aan het hoofd van de patiënt wordt gekoppeld. Zo ziet de KNO-arts tijdens de operatie precies waar hij of zij zit en of er nog iets kan of moet worden weggehaald. Deze nieuwe operatietechniek voorkomt aanvullende operaties en verkleint de kans op complicaties.

De menselijke neusholtes hebben verschillende bijholtes: de kaakholte, de voorhoofdsholte, een paar holtes tussen de ogen en nog enkele holtes dieper in het hoofd. Als zo’n holte verstopt raakt, kan dat leiden tot een ontsteking. Wanneer iemand continu ontstekingen heeft, wordt gesproken van een chronische ontsteking. Dat gaat gepaard met klachten als hoofdpijn, druk op het hoofd of een snotneus.

Wanneer deze klachten zich niet goed laten behandelen met medicijnen, kan een operatie uitkomst bieden. De neus wordt dan weer helemaal open en schoon gemaakt. KNO-arts Minke van den Berge van Treant vertelt: “Als we een bijholte opereren, willen we schotjes en cellen goed en volledig weghalen. Met name bij de voorhoofdsholte is dat een uitdaging. Je zit dan namelijk echt heel dicht op de schedelbasis en de oogkas. Het komt dus heel precies wat we doen.”

Tomtom voor de KNO-arts

Bij Treant doen ze dat sinds kort dus nog beter, veiliger en uitgebreider met behulp van navigatie. Hiertoe wordt er voorafgaand aan de operatie een CT-scan gemaakt. Die wordt tijdens de operatie aan het hoofd van de patiënt gekoppeld. Zo ziet de KNO-arts precies waar in de holte hij zich bevindt en of er nog iets weggehaald kan worden of dat de grens bereikt is. Dit voorkomt dat de patiënt opnieuw moet worden geopereerd omdat er niet genoeg is weggehaald. Bovendien is de kans op complicaties kleiner.

Van den Berge: “Je kunt de neusholte zien als een soort doolhof. Tijdens het opereren zie je alleen maar de muren van dat labyrint. Met de nieuwe operatietechniek beschikken we over een soort tomtom waarop je precies kunt zien waar je bent.”

Minder doorverwijzingen

Dankzij deze nieuwe operatietechniek hoeven patiënten van Treant niet meer te worden doorverwezen naar andere ziekenhuizen. Treant voert de operatie inmiddels zo’n tien tot vijftien keer per maand uit. Dat gebeurt op het operatiekamercomplex van ziekenhuislocatie Refaja in Stadskanaal.

De operatie is bedoeld voor patiënten met chronische neusbijholteklachten. Vaak gaat het om mensen die al eerder zijn geopereerd, maar bij wie de klachten weer terugkomen. “Die patiënten opereren we met navigatie, om dus nog beter de grens te kunnen opzoeken van het openen van de bijholtes.”

Opereren met navigatie

Dit soort navigatie bij een operatie is niet nieuw. Zo zet het HagaZiekenhuis sinds begin dit jaar een ‘navigatiebronchoscopie’ in. Bij deze techniek wordt gebruikgemaakt van geavanceerde beeldvormingstechniek en -software. Hiermee kan de arts via een flexibele bronchoscoop (dunne slang) met nog dunnere buisjes door de luchtwegen navigeren naar de exacte locatie van de afwijking.

Het Bravis ziekenhuis maakt zelfs al sinds het najaar van 2022 gebruik van een 3D-navigatiesysteem. Daarmee kunnen operaties waarbij een deel van de wervelkolom net schroeven moet worden vastgezet nog nauwkeuriger uitgevoerd worden.