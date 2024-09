Nieuwe echocardiografische toepassingen voor betere hartzorg

Op het congres van de European Society of Cardiology 2024 wil Philips tonen hoe meer mensen kunnen profiteren van betere hartzorg. Zo zijn er voorbeelden waarbij beeldvorming, technologie, software en informatica met elkaar worden geïntegreerd om zo op tijd nauwkeurige informatie te kunnen verstrekken voor diagnostische cardiologie en interventiecardiologie. Philips laat onder meer echocardiografie-toepassingen zien met naar eigen zeggen nog niet eerder beschikbare AI-toepassingen die helpen om echocardiografiemetingen te versnellen en te automatiseren.

"Door de toenemende omvang en complexiteit van patiëntcasussen en de druk om de efficiëntie van de afdeling te verbeteren, zijn de eisen die aan cardiologie-afdelingen worden gesteld nog nooit zo hoog geweest”, zo licht Chief Medical Officer of Diagnosis and Treatment bij Philips, Atul Gupta, de nieuwe toepassingen toe. “Onze Future Health Index voor 2024 laat zien dat beslissers in de zorg die actief zijn op het gebied van cardiologie in rap tempo het potentieel van AI inzien”,. Veertig procent zegt dat hun organisatie van plan is om in de komende twaalf maanden te investeren in generatieve AI.

Nieuwe AI-tools

Het nieuwe platform van Philips beschikt over AI-tools die zijn ontworpen om de diagnose van structural heart diseases (SHD) te ondersteunen. Bijvoorbeeld een nieuwe geautomatiseerde 3D-tool voor tricuspidalisklep-kwantificering en een nieuwe 3D-kleurstroomkwantificering om te helpen bij het diagnosticeren van mitralisinsufficiëntie.



Ook presenteert Philips de real-time 3D ICE-katheter (Intracardiale Echocardiografie) VeriSight Pro. Deze is ontworpen om artsen meer vertrouwen en controle te geven tijdens verschillende minimaal invasieve procedures bij SHD en elektrofysiologie. Daarnaast helpt de Philips EchoNavigator, die is geïntegreerd met Philips Azurion, het beeldgestuurde therapiesysteem van Philips, cardiologen om de behandeling van complexe SHD-aandoeningen, zoals hartklepreparatie of -vervanging, met meer gemak en efficiëntie uit te voeren.



Op de ESC 2024 werd verder het nieuwste AI-gestuurde cardiovasculaire echografieplatform van Philips geïntroduceerd. Hiermee is het mogelijk om de analyse van echocardiografische resultaten te versnellen. De nieuwe tools zijn erop gericht om de besluitvorming in het cardiologisch zorgpad te verbeteren. Eerder dit jaar werd daartoe onder andere de mini-echografietransducer X11 4t van Philips geïntroduceerd.

Triageprogramma HARTc

Behalve nieuwe technologie wordt ook op andere manieren geprobeerd om de hartzorg te verbeteren. Zo bleek vorig voorjaar dat het triageprogramma HARTc, opgezet door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden, samen met Groene Hart Ziekenhuis en Alrijne Ziekenhuis, huisartsen en zorgverzekeraars, succesvol was.



Patiënten krijgen zo de zorg die zij nodig hebben op de meest geschikte plek. Door HARTc is het aantal hartpatiënten dat is doorverwezen naar het ziekenhuis in de afgelopen twee jaar in de regio Hollands Midden duidelijk afgenomen.

Live meekijken

Op werkdagen is tijdens piekuren (09:00-21:00 uur) een cardioloog uit de regio beschikbaar voor overleg via het triageprogramma HARTc. Op het moment dat ambulancepersoneel wil overleggen over een patiënt, bellen zij met de dienstdoende cardioloog. Door gebruik te maken van een smartphone kan de cardioloog inloggen in een beveiligde omgeving en live meekijken met de ambulancemonitor en het hartfilmpje dat in de ambulance is gemaakt.