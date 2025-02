Pokémon Sleep laat relatie tussen slaap en voeding zien

Sinds enige tijd is er Pokémon Sleep, een variant op de ooit zo populaire Pokémon GO app waarmee je buiten virtuele poppetjes kon vangen. Voor Pokémon Sleep hoef je niet naar buiten. Sterker nog, je kunt de virtuele poppetjes alleen krijgen door goed, en voldoende, te slapen. Onderzoekers hebben de data over slaapkwaliteit van de app nu gebruikt om te bepalen of er een relatie is tussen gezond eten en de slaapkwaliteit.

Toegegeven, wie aan Pokémon denkt, zal niet direct de link leggen met gezondheid, voeding en slaap. Ja, misschien slaaptekort doordat je last krijgt van een gameverslaving. Toch slaagde Pokémon GO, de augmented reality game van een aantal jaren geleden, erin dat kinderen – en volwassenen – massaal naar buiten trokken om virtuele Pokémon poppetjes te vangen. Ineens werd er weer buiten gespeeld, wat natuurlijk gezond is.

Pokémon Sleep

Pokémon Sleep werd in 2023 geïntroduceerd. Deze variant speel je niet buiten of door hyperactief op virtuele poppetjes te jagen, maar juist in je slaap. De app maakte in eerste instantie gebruik van de microfoon en bewegingssensor van de smartphone van de gebruiker – wanneer het toestel ’s nachts gebruikt werd, betekende dit dat de gebruiker niet sliep – om de slaapkwaliteit te meten. Inmiddels kan de app ook gebruikmaken van de sensoren voor slaapmetingen in smartwatches.

Deze informatie, gekoppeld met data uit apps waarmee het eetpatroon – en wat een persoon dagelijks eet – kan worden bijgehouden, bracht onderzoekers op het idee om te bekijken of zij een relatie konden vinden tussen de slaapkwaliteit en wat een persoon eet. Voor het onderzoek, uitgevoerd aan de Universiteit van Tsukuba, werd gebruik gemaakt van gegevens uit de ‘Asken’ voedings-app en data uit Pokémon Sleep.

De analyse richtte zich op 14 voedingsstoffen die werden gekwantificeerd uit dagelijkse dieetgegevens van de voedingsapp en de totale slaaptijd, slaaplatentie en wakkerheid na het begin van de slaap die werden verkregen uit Pokémon Sleep. De gegevens van 4.825 gebruikers, die hiervoor toestemming hadden gegeven, werden geanalyseerd op basis van de onderlinge afhankelijkheid van de belangrijkste voedingsstoffen.

Meer vet eten, is minder goed slapen

De resultaten van het onderzoek toonden aan dat hoe hoger de totale ingenomen energie, hoe korter de totale slaaptijd en hoe langer de waaktijd na het begin van de slaap. Deelnemers met een hoge eiwitinname hadden een langere totale slaaptijd, en deelnemers met een hoge inname van enkelvoudig onverzadigde vetzuren en meervoudig onverzadigde vetzuren hadden een kortere slaaplatentie en een korter wakker zijn na het begin van de slaap, terwijl deelnemers met een hoge inname van enkelvoudig onverzadigde vetzuren een langere slaaplatentie en een langer wakker zijn na het begin van de slaap hadden.

Deelnemers met een hoge inname van voedingsvezels hadden een langere totale slaaptijd en een kortere slaaplatentie en wakkerheid na het begin van de slaap, en deelnemers met een hoge natriuminname (hoge natrium-kaliumratio) hadden een kortere totale slaaptijd en een langere slaaplatentie en wakkerheid na het begin van de slaap. Het volledige onderzoek is gepubliceerd in het Journal of Medical Internet Research.

Hoewel er enkele jaren geleden nog redelijk sceptisch gekeken werd naar het gebruik, en de waarde, van het monitoren van de slaapkwaliteit met behulp van een smartwatch, hebben deze wearables de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling, zowel technisch als kwalitatief, doorgemaakt. Tegenwoordig is het heel normaal dat smartwatches gebruikt worden voor het monitoren van hartslag, hartritmestoornissen (Afib), het zuurstofgehalte in het bloed en zelfs de bloeddruk.