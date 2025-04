VGZ in zorginkoop: ‘niet elke vraag heeft een zorgantwoord nodig’

Coöperatie VGZ gaat volgend jaar – in lijn met de afspraken van het Integraal Zorgakkoord - inzetten op passende, zinnige zorg met een versteviging van de sociale basis. Dit laat de zorgverzekeraar weten in de zorginkoopplannen voor volgend jaar. Het gaat om toekomstbestendige zorg met als grootste uitdaging het toegankelijk maken van kwalitatief goede zorg tegen een zo laag mogelijke premie.

Uitgangspunt is om zoveel mogelijk zelf, thuis en digitaal te doen zodat fysieke zorg en ondersteuning toegankelijk blijft voor de mensen die dat echt nodig hebben. Coöperatie VGZ laat weten dat het nodig is om zaken anders in te richten om ook in de komende jaren de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. De organisatie kijkt hierbij naar slimme oplossingen om leden en zorgmedewerkers beter te ondersteunen.

Eenvoudigere processen

Zo wil VGZ samen met zorgaanbieders stappen zetten om processen eenvoudiger en eenduidiger te maken binnen de verschillende regio’s, zonder afbreuk te doen aan de plaatselijke cultuur. De verzekeraar ziet daarbij veel winst in een gezamenlijke aanpak met gemeenten en maatschappelijke instanties. Vaak is een vraag het gevolg van een maatschappelijk probleem, waarbij een patiënt beter kan worden geholpen door ondersteuning vanuit gemeente of welzijnswerkers dan door zorgaanbieders. Niet elke vraag heeft een zorgantwoord nodig. Een nauwere samenwerking met lokale overheden en het sociaal domein kan de zorg toegankelijk houden voor wie het echt nodig heeft.

Van zorgen vóór naar zorgen dát

VGZ wil zich inzetten voor een verschuiving van zorgen vóór naar zorgen dát er hulp en ondersteuning geboden wordt. De zorginkoopplannen voor 2026 nodigen zorgaanbieders uit om samen met VGZ deze uitdaging aan te gaan. Het doel hiervan is om voor een patiënt passende zorg te bieden met de juiste inzet van netwerk, hulpmiddelen en fysieke zorg. Ook wordt er in de plannen gekeken naar het werkplezier van medewerkers in de zorg. Ze willen zeggenschap op de werkvloer vergroten en medewerkers inzetten op hun kennis en expertise.

Om deze ontwikkeling te stimuleren, is het volgens VGZ belangrijk dat transformatieplannen in verschillende regio’s hoog op de agenda blijven staan. Het realiseren van innovatieve ideeën en methodieken bieden nieuwe energie aan de zorg van morgen, aldus de coöperatie. Als aanjager van toekomstbestendige wil VGZ de voortgang en versnelling van deze plannen ook in 2026 blijven ondersteunen. Op dit moment zijn er 11 goedgekeurde transformatieplannen in regio’s waar VGZ als grootste verzekeraar actief is. Onlangs werden de transformatieplannen van de 7 samenwerkende mProve ziekenhuizen nog goedgekeurd. Daarnaast bevinden 41 plannen zich in de laatste fase voor goedkeuring. Overigens liet VGZ vorig jaar juni weten om 6 miljoen tet investeren in NLC Health Ventures (NLC). VGZ was hiermee, als aanjager van innovatie in de zorg, de eerste zorgverzekeraar die een investering in NLC doet.

Grip op wachtlijsten

Voor het komend jaar wil VGZ zich richten op het verminderen van wachtlijsten in de zorg. De uitdaging om de wachttijden te verlagen vraagt om een gezamenlijke aanpak, aldus VGZ. De wachtlijsten zijn lang en bovendien roept de wachtlijstinformatie veel nieuwe vragen op. Omdat zorgverzekeraars niet weten wie er waar op een wachtlijst staat, kunnen we alleen bemiddelen als onze leden zelf contact opnemen.

Om hier meer grip op te krijgen, willen ze meer inzicht in wachttijdgegevens. Want met betere wachttijdinformatie kunnen zorgadviseurs beter en sneller bemiddelen. Op die manier hoeven de leden van VGZ niet langer wachten dan nodig en kunnen ze direct naar het juiste zorgaanbod worden doorverwezen.