Digitaal spel informeert en helpt kinderen met eczeem

Kinderen met eczeem kunnen met de nieuwe, digitale game een heuse ‘smeerkampioen’ worden. Het spel maakt kinderen met eczeem met een erfelijke aanleg, ofwel constitutioneel eczeem, wegwijs in de wereld van eczeem en alles wat daarbij komt kijken. De game ‘Zalfje’ is bedacht door Elodie Mendels van het Erasmus MC Sophia. Zalfje the game is gratis te spelen op telefoon en tablet.

Het spel bevat informatie over eczeem en helpt kinderen met deze huidaandoening om sterker in hun vel te zitten, ook op mentaal en sociaal vlak. Zo leert het kind tijdens het gamen bijvoorbeeld waarom lang en heet douchen en het gebruiken van zeep niet goed zijn voor de huid. Als je Zalfje the game opent op je telefoon of tablet word je welkom geheten door Zalfje en zijn vader Meneer Zalf. Zij nemen de speler mee door vijf kamers. In elke kamer is van alles aan te klikken en te ontdekken en is er ook een mini-game verborgen. In de mini-game in de badkamer moet de speler hete waterdruppels en zeepbellen ontwijken. Als alle games zijn uitgespeeld, wordt het kind gekroond tot smeerkampioen.

Constitutioneel eczeem

Eczeem heeft veel invloed op het leven van een kind en het gezin. Door de jeuk kan het kind moeite hebben met slapen of concentreren. Constitutioneel eczeem is een sterk jeukende chronische huidziekte die meestal begint op de kinderleeftijd. Ongeveer twintig procent van de kinderen in Nederland heeft constitutioneel eczeem. De behandeling daartegen bestaat in eerste instantie uit een basiszalf en een medicijnzalf.

Vervolg op kinderboek

Kinderdermatoloog Elodie Mendels van het Erasmus MC Sophia ontwikkelde de game met een professioneel team, in het kader van het nationaal constitutioneel eczeem project (NCEP). Eerder schreef Mendels al het educatieve kinderboek Zalfje, ook over eczeem. “Met de game gaan we nog een stapje verder in het betrekken van kinderen bij hun diagnose en de behandeling. We verwachten dat de game helpt bij de acceptatie van eczeem, het zelfvertrouwen stimuleert en de therapietrouw bevordert”, legt Mendels uit.

De kinderen die het spel hebben getest, waren volgens Mendels enthousiast. De ‘kritiek’ die de ontwikkelaars van de game kregen, was dat het spel te kort duurt. “Dat zie ik als een compliment”, zegt Mendels

Gratis downloaden

De game is geschikt voor kinderen tussen 8 en 11 jaar. Jongere kinderen kunnen het spel spelen onder begeleiding van een ouder. Zalfje is gratis te downloaden in de Google Play Store en App Store, bevat geen reclame of in-app aankopen. Het is geschikt voor telefoon en tablet.

Zalfje the game is geïnitieerd en ontwikkeld dankzij het nationaal constitutioneel eczeem project (NCEP). Dat project heeft als doel de zorg voor mensen met constitutioneel eczeem te verbeteren en zorgprofessionals te ondersteunen. Meer informatie over eczeem voor patiënten en zorgverleners is te vinden op www.eczeemwijzer.nl

In het verleden zijn games vaker ingezet voor preventie en voorlichting bij kinderen. Zo kwam in 2018 KWF Kankerbestrijding met een interactieve game ‘Smeren, Kleren, Weren’ over de gevaren van kanker door zon. En het Zwolse Isala ziekenhuis zette in de Storywall in om kinderen voorafgaand aan een operatie af te leiden met gaming.