Prototype van medische drone siert vide van St. Antonius

Sinds vorige week hangt in de vide van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein een prototype van een medische drone. De drone staat symbool voor een innovatief project waar het ziekenhuis aan meewerkt, namelijk het inzetten van medische drones voor het overbrengen van medische materialen zoals bloedmonsters en biopten. Het project is een samenwerking met diverse andere ziekenhuizen, laboratoria, de bloedbank, KPN en initiatiefnemer ANWB Medical Air Assistance (ANWB MAA). Doel van het project is om na te gaan hoe drones kunnen bijdragen aan het leveren van gezondheidszorg op de juiste plek en op de juiste tijd.

De vraag naar zorg op maat neemt steeds verder toe, terwijl de bereikbaarheid van ziekenhuizen en zorglocaties steeds verder afneemt. Met haar onderzoek wil ANBW MAA nagaan of de zorg sneller en dichter in de buurt van de patiënt kan worden gebracht, maar ook of de medische drones de verbindingen tussen ziekenhuis en laboratoria kunnen versterken. De medische drones kunnen bijvoorbeeld worden ingezet om medische monsters, medicijnen of bloedproducten te vervoeren tussen ziekenhuizen, laboratoria of bloedbank Sanquin.

Medische drone Isala

Binnenkort vliegt een medische drone als proef tussen de locaties Zwolle en Meppel van het Isala Ziekenhuis. Medio vorig jaar voerde het Albert Schweizer Ziekenhuis ook al een testvlucht uit. Doel was toen om te bepalen of drones een tijdsbesparing kunnen opleveren bij situaties waarin met spoed materialen vanuit het magazijn naar het ziekenhuis gebracht moeten worden. De drone heeft tenslotte geen last van files of ander oponthoud. Ze vliegt altijd de snelst en kortst mogelijke route door de lucht. Uiteindelijk willen de samenwerkingspartners een landelijk dronenetwerk ontwikkelen.

Centraal beheer en aansturing

ANWB MAA staat in voor het beheer en de aansturing van de drones. Dit is het medische vliegbedrijf in Nederland dat al jaren in opdracht van vier traumacentra de traumahelikopters vliegt voor het vervoer van de Mobiele Medische Teams. De drones worden aangestuurd vanuit een centrale locatie en zijn voorzien van diverse camera's en sensoren. Hierdoor kunnen de piloten reageren op onverwachte situaties. De veiligheid van de drones is uitgebreid getest en het gebruik ervan is afgestemd op regelgeving voor de luchtvaart.

De drone die wordt gebruikt, is ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf Avy. De drone stijgt eerst verticaal op en eenmaal op hoogte zet de drone de vlucht horizontaal voort. In de drone zit een speciaal compartiment dat tijdens het vervoer te allen tijde stabiel blijft. Daarmee is het geschikt voor het vervoer van medische goederen.

Permanente vliegvergunning

De inzet van drones voor vervoer van diverse medische producten is sinds 1 januari 2023 een stuk gewoner worden. Tot die tijd was regelgeving de belangrijkste drempel voor de structurele inzet van drones, omdat er voor elke vlucht een aparte vliegvergunning aangevraagd moest worden. Sinds 1 januari 2023 is de Europese regelgeving veranderd en kan ieder ziekenhuis een permanente vliegvergunning aanvragen.