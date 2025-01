Remote IC-monitoring op verpleegafdelingen Rijnstate

Het Rijnstate ziekenhuis is een pilot gestart met het op afstand monitoren van patiënten door IC-verpleegkundingen. Doel is om zo een IC-opname te voorkomen. De pilot wordt gestart op de afdelingen Urologie en Longgeneeskunde. De beslissing welke patiënten op afstand gemonitord kunnen worden, wordt genomen door de intensivist.

Voor de monitoring wordt gebruik gemaakt van een draagbare patiëntmonitor. Dit is een polsband met ecg-module, bloedrukmeter en vingersensor waarmee de vitale functies van de patiënt continu gemeten worden. Het Rijnstate is naar eigen zeggen een van de eerste Nederlandse ziekenhuizen die deze technologie voor het op afstand monitoren van patiënten inzet om IC-opnames te voorkomen.

IC-opnames voorkomen

Behalve de voordelen voor patiënten – een verblijf op een Intensive Care is een heftige ervaring – draagt het ook bij aan het verlichten van de werkdruk op de IC. Bovendien kunnen de IC-professionals zo meer tijd besteden aan de intensieve zorg voor patiënten die dat nodig hebben. Daarnaast verwacht Rijnstate ook dat het continu op afstand monitoren van patiënten een eventuele IC-opname kan voorkomen omdat veranderingen in de gezondheidstoestand van patiënten eerder gesignaleerd worden, en er dus ook eerder ingegrepen kan worden.

Binnen het proces voor het monitoren op afstand is een centrale rol weggelegd voor de IC-verpleegkundigen. Zij sluiten de apparatuur aan bij de patiënt op de verpleegafdeling en houden, samen met de intensivist, elke twee uur de vitale waarden in de gaten. “Het monitoren op afstand is een manier om een deel van de IC-zorg dichter bij de patiënt te leveren. We willen een verslechtering bij patiënten eerder herkennen, zodat zij minder ziek naar de Intensive Care komen en hopelijk eerder herstellen. Tegelijkertijd geeft het de kans om de werkdruk van de verpleegkundigen op de afdelingen te verminderen door de metingen te automatiseren”, vertelt Mark Koning, anesthesioloog/intensivist in Rijnstate.

Draagbare patiëntmonitor

Het gebruik van een draagbare patiëntmonitor is niet nieuw. Zo kunnen patiënten die in het LUMC aan de hartbewaking moeten, maar geen intensieve zorg nodig hebben – de zogenoemde low-care patiënten – sinds eind vorig jaar kiezen voor een draagbare patiëntmonitor. Hierdoor hebben ze meer bewegingsvrijheid en hoeven ze niet meer continu op de SEH te verblijven. Het LUMC maakt hiervoor gebruik van een mobiele monitor voor hartbewaking die bestaat uit een kastje dat de patiënt in een tasje om de hals draagt.

In de lente van 2024 kondigden Philips en smartQare aan dat beide bedrijven nauwer gingen samenwerken bij de ontwikkeling van draagbare sensortechnologie voor patiëntmonitoring op afstand. Het gaat dan onder meer om draagbare sensoren en speciale softwareplatforms. Met deze technologie kunnen zorgverleners patiënten continu monitoren. Binnen deze samenwerking ligt de focus met name ook op het verbeteren van patiëntenzorg door een efficiëntere gegevensuitwisseling tussen verschillende zorgomgevingen en draagbare monitoringapparaten.

Rijnstate pilot

Rijnstate wil met de pilot in eerste instantie het proces en de apparatuur testen. Na de pilot volgt een evaluatie waarbij bekeken wordt hoe zowel patiënten als de betrokken zorgverleners de apparatuur en het proces ervaren hebben. Met de resultaten van die evaluatie wordt vervolgens bekeken of de draagbare patiëntmonitoring apparatuur breder ingezet gaat worden.

Op de afdeling Innovatie & Zorgtransformatíe (IZT) van Rijnstate wordt dagelijks dagelijks gewerkt aan vernieuwende zorgconcepten voor patiënten, zorgprofessionals en inwoners van onze regio met als doel innovatie te stimuleren, ontwikkelen, versnellen en daadwerkelijk te realiseren. Het continue op afstand monitoren van vitale functies via draagbare draadloze apparatuur, is een voorbeeld van innovatieve zorg waarbij de inzet van nieuwe technologieën bijdraagt aan betere patiëntenzorg, aldus Rijnstate.